Jefferson Brenes ya dejó su huella en Indonesia! El tico marcó su primer gol

El mediocampista costarricense Jefferson Brenes celebró este viernes su primera anotación con el Bhayangkara Presisi Lampung FC, en un partido que terminó 2-2 ante Dewa United. El tico apareció con un espectacular tiro libre justo antes del descanso.

Jefferson Brenes comenzó a escribir una nueva página en su aventura internacional. El mediocampista costarricense consiguió este viernes su primer gol con el Bhayangkara Presisi Lampung FC, en la segunda jornada de la Super League de Indonesia.

El tico fue titular y respondió con una de sus principales virtudes: la pelota quieta.

En 3 puntos El mediocampista costarricense Jefferson Brenes celebró este viernes su primera anotación con el Bhayangkara Presisi Lampung FC, en un partido que terminó 2-2 ante Dewa United. Jefferson Brenes comenzó a escribir una nueva página en su aventura internacional. El fútbol asiático ya tiene su primera postal de Jefferson Brenes celebrando con la camiseta del Bhayangkara.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría empatado, Brenes apareció en el 45+4 para ejecutar un tiro libre que terminó en el fondo de las redes.

La anotación puso nuevamente arriba al Bhayangkara, que pasó a ganar 2-1 frente al Dewa United.

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Fue un momento especial para el costarricense, quien llegó recientemente al fútbol asiático después de su salida del Deportivo Saprissa.

El Bhayangkara estuvo cerca de celebrar su primera victoria de la temporada, pero Dewa United consiguió rescatar el empate.

Al minuto 86, Denilson Junior convirtió desde el punto de penal para establecer el definitivo 2-2.

De esta manera, el conjunto de Brenes sumó su segundo empate en igual cantidad de partidos y acumula dos puntos en el campeonato.

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El costarricense fue titular en los dos primeros encuentros de su nuevo equipo y su estreno goleador llega apenas en su segunda presentación.

Además del significado personal de la anotación, el gol representa una buena señal para Brenes, quien decidió aceptar el reto de jugar en un fútbol completamente diferente después de varios años como figura del Saprissa.

Ahora el volante tico buscará seguir ganando protagonismo en Indonesia y convertir este primer gol en el punto de partida de una nueva etapa de su carrera internacional.

El fútbol asiático ya tiene su primera postal de Jefferson Brenes celebrando con la camiseta del Bhayangkara. Y para el costarricense, lo más importante podría estar apenas comenzando.