Informe confidencial delata a hombre y cae con 200 kilos de cocaína en un carro

Un hombre de 46 años, de apellido González, fue detenido la noche del miércoles 9 de septiembre luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaran un vehículo en el que, presuntamente, se transportaba droga desde la Zona Sur hacia la provincia de Heredia.

De acuerdo con un informe del OIJ, la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada recibió información confidencial sobre un vehículo de color negro que aparentemente estaría trasladando estupefacientes con destino a Heredia.

En 3 puntos Un hombre de 46 años, de apellido González, fue detenido la noche del miércoles 9 de septiembre luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaran un vehículo en el que, presuntamente. De acuerdo con un informe del OIJ, la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada recibió información confidencial sobre un vehículo de color negro que aparentemente estaría trasladando estupefacientes con destino a Heredia. El caso continúa bajo investigación de las autoridades judiciales.

A partir de esa información, se coordinaron acciones con personal del OIJ de Heredia y otras autoridades policiales que realizaban labores operativas en la zona. Durante el operativo, los agentes lograron ubicar y abordar el vehículo señalado.

Posteriormente, con el apoyo de un can especializado de la Policía Municipal de Heredia, se efectuó una revisión que dio resultado positivo para la detección de sustancias.

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Bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Heredia, las autoridades realizaron una inspección del automotor y localizaron 200 paquetes de aparente clorhidrato de cocaína.

Durante el procedimiento también fue detenido el conductor, un hombre de apellido González, de 46 años, quien quedó a la orden del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

El caso continúa bajo investigación de las autoridades judiciales.