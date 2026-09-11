Información confidencial destapa operación de una venta de drogas en Cartago

El sujeto fue detenido durante un allanamiento en una vivienda ubicada en Carmen Lira, donde los agentes decomisaron crack y dinero en efectivo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Turrialba detuvieron este jueves a un hombre de apellido Guerras, de 42 años, quien figura como sospechoso del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos.

En 3 puntos El sujeto fue detenido durante un allanamiento en una vivienda ubicada en Carmen Lira, donde los agentes decomisaron crack y dinero en efectivo. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Turrialba detuvieron este jueves a un hombre de apellido Guerras, de 42 años, quien figura como sospechoso del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

La detención se realizó durante un allanamiento efectuado en una vivienda ubicada en el sector de Carmen Lira, en Turrialba.

De acuerdo con el OIJ, la investigación comenzó en julio de este año, luego de que los agentes recibieran información confidencial sobre la supuesta venta de drogas que estaría realizando el sospechoso.

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A partir de esa información, los investigadores efectuaron diferentes diligencias policiales que permitieron identificar plenamente al hombre y recopilar datos relacionados con la presunta actividad ilícita.

Con la investigación avanzada y bajo dirección funcional del Ministerio Público, los agentes allanaron este jueves la vivienda.

Durante el operativo, además de detener a Guerras, los investigadores decomisaron droga tipo crack y dinero en efectivo, que se presume podría estar relacionado con las ventas ilícitas.

El detenido quedó a la orden del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.