Influencer costarricense Julián Valverde fue detenido por Migración en Estados Unidos

El creador de contenido conocido como Julián Valjota llevaría cerca de 24 horas detenido, según reveló su amigo Christopher Araya, de Araya Vlogs.

El influencer costarricense Julián Valverde, conocido en redes sociales como Julián Valjota, se encuentra detenido en Estados Unidos por agentes de Migración.

La información fue dada a conocer este jueves 17 de septiembre por Christopher Araya, de Araya Vlogs, quien explicó mediante un video en redes sociales que comunicaba la situación a petición del propio Valverde.

En 3 puntos El creador de contenido conocido como Julián Valjota llevaría cerca de 24 horas detenido, según reveló su amigo Christopher Araya, de Araya Vlogs. El influencer costarricense Julián Valverde, conocido en redes sociales como Julián Valjota, se encuentra detenido en Estados Unidos por agentes de Migración. El caso se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que Araya Vlogs o personas cercanas a Valverde brinden nuevas actualizaciones conforme avance el proceso migratorio.

Según informó La Teja, Araya aseguró que el creador de contenido llevaba cerca de 24 horas detenido y que, al momento de hacer pública la información, todavía no había comparecido ante un juez.

Christopher pidió a los seguidores de Julián tomar la situación con seriedad y confirmó que personas cercanas al influencer ya se encuentran buscando asesoría legal.

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De acuerdo con Araya, actualmente están en contacto con abogados especializados en asuntos migratorios para atender el caso y conocer cuáles serán los próximos pasos en el proceso.

Por el momento, no se han dado a conocer públicamente las circunstancias específicas que provocaron la detención, ni cuál será la situación migratoria que deberá enfrentar Valverde ante las autoridades estadounidenses.

Julián reside desde hace aproximadamente cinco años en Estados Unidos y ha compartido en distintas oportunidades con sus seguidores parte de su experiencia como inmigrante en ese país.

La noticia se conoce apenas un día después de que el influencer mostrara en sus redes el emotivo reencuentro con su hermana, a quien no veía personalmente desde hacía cinco años.

El caso se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que Araya Vlogs o personas cercanas a Valverde brinden nuevas actualizaciones conforme avance el proceso migratorio.