Infernal balacera genera toda una tragedia: dos muertos y tres heridos graves

Una de las víctimas falleció en el sitio, mientras la segunda murió después de ser trasladada a un centro médico. Los fallecidos fueron identificados preliminarmente como un hombre de apellido Quesada y otro llamado Kendall.

Una balacera registrada durante la noche en Limón dejó como saldo dos hombres fallecidos y otras tres personas heridas.

En 3 puntos Una de las víctimas falleció en el sitio, mientras la segunda murió después de ser trasladada a un centro médico. Una balacera registrada durante la noche en Limón dejó como saldo dos hombres fallecidos y otras tres personas heridas. La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciaron las diligencias para determinar cómo ocurrió el ataque y dar con los responsables.

El hecho fue reportado alrededor de las 9:59 p. m. Inicialmente, la Cruz Roja Costarricense recibió una alerta sobre cinco personas afectadas por disparos.

Uno de los hombres murió en el lugar, mientras que la segunda víctima fue trasladada con vida a un centro médico, donde falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

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Los fallecidos fueron identificados preliminarmente como un hombre de apellido Quesada y otro llamado Kendall. De momento, no trascendieron sus edades ni la identidad completa de este último.

Las otras personas heridas fueron llevadas en vehículos particulares a diferentes centros médicos. Su condición de salud no ha sido confirmada oficialmente.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciaron las diligencias para determinar cómo ocurrió el ataque y dar con los responsables.