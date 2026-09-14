Increíble: joven sobrevive a disparos de AK-47 y 9mm que recibió en diferentes partes del cuerpo

La víctima fue sorprendida por al menos dos hombres durante la madrugada de este lunes en Palermo. El OIJ investiga el móvil de la tentativa de homicidio.

Un joven de 25 años resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos durante la madrugada de este lunes en Palermo de Cariari, en el cantón de Pococí.

En 3 puntos La víctima fue sorprendida por al menos dos hombres durante la madrugada de este lunes en Palermo. Un joven de 25 años resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos durante la madrugada de este lunes en Palermo de Cariari, en el cantón de Pococí. El Organismo de Investigación Judicial mantiene el caso bajo investigación para esclarecer el móvil de esta tentativa de homicidio e identificar y localizar a los responsables del ataque.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 12:05 a. m., después de que vecinos escucharan varias detonaciones y salieran para averiguar qué ocurría.

Al llegar a la vía pública encontraron a un hombre herido por proyectiles de arma de fuego. De manera preliminar, las autoridades manejan que la víctima fue abordada por al menos dos sujetos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

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Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió al joven y posteriormente lo trasladó al hospital de la zona. El herido fue identificado con el apellido Venegas y presentaba impactos de bala en la cabeza, el cuello, el abdomen y uno de sus brazos.

Agentes judiciales de Pococí y Guácimo inspeccionaron la escena y localizaron varios indicios balísticos que, aparentemente, corresponden a armas calibre 9 milímetros y AK-47.

Los elementos recolectados serán enviados a los laboratorios de Ciencias Forenses para determinar sus características y establecer si las armas utilizadas podrían estar relacionadas con otros hechos violentos.

El Organismo de Investigación Judicial mantiene el caso bajo investigación para esclarecer el móvil de esta tentativa de homicidio e identificar y localizar a los responsables del ataque.