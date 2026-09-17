Huelga en la CCSS deja 202 cirugías suspendidas y más de 2.000 funcionarios fuera de labores

La Caja reporta afectaciones principalmente en salas de operaciones, hospitalización y nutrición. El San Juan de Dios registra la mayor cantidad de funcionarios incorporados a la huelga.

Un total de 2.042 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se han sumado este jueves 17 de septiembre al llamado de huelga convocado por grupos sindicales, según el reporte oficial de la institución con corte a las 10:00 a. m.

Los datos corresponden al primer turno laboral y ya reflejan afectaciones en hospitales y áreas de salud, particularmente en la programación quirúrgica y algunos servicios de apoyo. La Caja asegura que mantiene estrategias para reducir el impacto y priorizar la atención de emergencias.

En 3 puntos La Caja reporta afectaciones principalmente en salas de operaciones, hospitalización y nutrición. Un total de 2.042 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se han sumado este jueves 17 de septiembre al llamado de huelga convocado por grupos sindicales. La CCSS indicó que mantiene activos sus protocolos y planes de contingencia y continuará monitoreando la situación mientras se mantenga el movimiento de huelga.

Uno de los principales efectos se registra en las cirugías. De las 409 intervenciones que estaban programadas este jueves en todo el país, 202 fueron suspendidas, lo que representa un 49% del total.

Según la CCSS, los servicios con mayor afectación son salas de operaciones, hospitalización y nutrición. La institución indicó que trabaja en la reprogramación de las cirugías, procedimientos y consultas que resultaron cancelados.

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El hospital San Juan de Dios concentra la mayor cantidad de funcionarios incorporados al movimiento, con 395 trabajadores. Le sigue el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, con 176, y el hospital San Vicente de Paúl, con 102.

También se reporta personal en huelga en diferentes áreas de salud y ebáis del país, entre ellas Alajuela Central, Alajuela Norte, Alajuelita y Hatillo.

En el San Juan de Dios, los procedimientos quirúrgicos y exámenes de laboratorio suspendidos serán reprogramados para la próxima semana. La dirección médica informó que los pacientes recibirán una llamada para comunicarles la nueva fecha.

Mientras tanto, el hospital Calderón Guardia activó sus planes de contingencia y destinó las salas de operaciones a emergencias y pacientes hospitalizados que requieren procedimientos urgentes. La consulta externa también continúa funcionando, aunque cualquier atención que resulte afectada deberá ser reprogramada.

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En el Hospital Nacional de Niños, las citas o procedimientos suspendidos serán reprogramados, según las posibilidades de cada especialidad, durante el próximo mes calendario.

La CCSS indicó que mantiene activos sus protocolos y planes de contingencia y continuará monitoreando la situación mientras se mantenga el movimiento de huelga.