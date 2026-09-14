Hospital donde operaron a líder narco que estaba en fuga rompe el silencio

El centro médico privado aseguró a La Nación que sus procedimientos se realizan bajo criterios médicos y que inició una revisión interna para determinar si se cumplieron todos los protocolos durante la intervención quirúrgica.

El hospital privado UNIBE, donde fue sometido a una cirugía el presunto cabecilla criminal Herald José Ruiz Vargas, alias Guato, se refirió al procedimiento médico luego de una serie de consultas realizadas por La Nación.

Según informó ese medio, el centro médico aseguró que la atención brindada a sus pacientes responde exclusivamente a criterios médicos y asistenciales.

En 3 puntos El centro médico privado aseguró a La Nación que sus procedimientos se realizan bajo criterios médicos y que inició una revisión interna para determinar si se cumplieron todos los protocolos durante la intervención quirúrgica. El hospital privado UNIBE, donde fue sometido a una cirugía el presunto cabecilla criminal Herald José Ruiz Vargas, alias Guato, se refirió al procedimiento médico luego de una serie de consultas realizadas por La Nación. Ruiz Vargas fue detenido el 9 de julio anterior en una reserva indígena de Matama de Limón, después de varios días de seguimiento por parte de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Los profesionales debidamente inscritos y al día como médicos especialistas ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, pueden programar procedimientos quirúrgicos en nuestro centro médico, de conformidad con los requisitos y protocolos institucionales establecidos”, indicó UNIBE en respuesta a las consultas de La Nación.

La institución también confirmó que abrió un proceso de auditoría interna para revisar el cumplimiento de los protocolos relacionados con la cirugía en la que participaron al menos 10 personas, entre ellas dos reconocidos especialistas en ortopedia.

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“Asimismo, reiteramos nuestro firme compromiso con la legalidad y nuestra total disposición para colaborar con cualquier investigación o requerimiento de las autoridades competentes, respetando en todo momento la confidencialidad y la normativa vigente”, agregó el centro médico, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por La Nación.

El procedimiento médico aparece mencionado dentro del expediente judicial del Caso Riverside.

De acuerdo con ese documento, alias Guato habría requerido atención médica después de resultar herido con un arma de fuego en uno de sus brazos.

La fecha exacta de la cirugía no pudo ser establecida por las autoridades. Sin embargo, el expediente señala que habría ocurrido entre 2024 y 2025, periodo durante el cual Ruiz Vargas permanecía en fuga y era señalado como uno de los principales actores criminales de Valle La Estrella, en Limón.

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La investigación también apunta a que la intervención se habría realizado en un centro médico privado por orden de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, extraditado a Estados Unidos y señalado como uno de los supuestos socios criminales de Guato, con quien mantenía una relación de confianza.

Además, en el expediente se señala que agentes de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento (UVISE) del OIJ lograron ubicar a Ruiz Vargas en una cabaña que había construido en una zona montañosa de Valle La Estrella.

Ruiz Vargas fue detenido el 9 de julio anterior en una reserva indígena de Matama de Limón, después de varios días de seguimiento por parte de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), UVISE y el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).