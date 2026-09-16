Hombre que pateó retrovisor en San Ramón rompe el silencio: “Lo haría una y mil veces”

Darío Rodríguez reconoció ser el hombre que aparece en los videos y aseguró que el conflicto se originó por un supuesto incidente que involucró a su esposa, quien tendría siete meses de embarazo.

El hombre que fue grabado mientras pateaba en varias ocasiones el retrovisor de un vehículo donde viajaban dos mujeres en San Ramón rompió el silencio y publicó un extenso video para contar su versión sobre lo ocurrido.

El sujeto se identificó como Darío Rodríguez y reconoció desde el inicio de su publicación ser la persona que aparece en las imágenes que circularon en redes sociales.

“Mi nombre es Darío Rodríguez. Soy la persona que aparece en el video de lo sucedido en San Ramón”, afirmó.

En 3 puntos Darío Rodríguez reconoció ser el hombre que aparece en los videos y aseguró que el conflicto se originó por un supuesto incidente que involucró a su esposa, quien tendría siete meses de embarazo. El hombre que fue grabado mientras pateaba en varias ocasiones el retrovisor de un vehículo donde viajaban dos mujeres en San Ramón rompió el silencio y publicó un extenso video para contar su versión sobre lo ocurrido. El hombre explicó que decidió publicar su versión porque, desde su perspectiva, hasta ahora solamente se había conocido una parte de lo ocurrido.

Su versión surge luego de que las dos mujeres involucradas hablaran con medios de comunicación y, según la información difundida, aseguraran que no conocían al hombre.

Rodríguez contradijo esa versión y sostuvo que sí conocía a una de ellas.

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El hombre afirmó que anteriormente le había prestado ₡100.000 a una de las mujeres.

Sin embargo, insistió en que la deuda no fue el motivo de su reacción.

“Yo le presté 100 mil colones. Ahora ella no quiere pagar, pero este tema no viene por los 100 mil colones, porque yo se los regalo”, aseguró.

Según su relato, el verdadero detonante habría sido un supuesto incidente ocurrido con su esposa.

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“El tema aquí es que ella tiró el carro encima de mi esposa, mi esposa tiene siete meses de embarazo”, afirmó.

Esta acusación corresponde exclusivamente a la versión de Rodríguez y, con el material disponible, no existe evidencia independiente que permita confirmar que ese episodio ocurrió de la manera descrita por él.

Esto dice sobre las patadas al retrovisor

Los videos que dieron origen a la polémica muestran al hombre cerca del vehículo de las mujeres, haciéndoles señas para que bajaran una de las ventanas.

Posteriormente, Rodríguez baja de su automóvil, se acerca al otro vehículo y patea el retrovisor mientras las ocupantes permanecen dentro y graban la situación.

Rodríguez reconoció ese momento y explicó que su intención, según su versión, era hablar con una de las mujeres.

“Lo único que hice fue decirle así (hace un gesto) que bajara la ventana para dialogar”, sostuvo.

El hombre afirmó que se molestó cuando comenzó a ser grabado.

“No quiso y comenzó a grabarme. Ahí fue donde me hirvió la sangre”, manifestó.

También negó haber sacado algún arma durante el incidente.

“¿Dónde se ve en el video que saqué una pistola, saqué un cuchillo? ¿Dónde?”, cuestionó.

Rodríguez no mostró arrepentimiento por su comportamiento y aseguró que volvería a actuar de la misma manera si considerara que debe defender a un familiar.

“Yo lo haría una y mil veces. Una y mil veces lo haría”, afirmó.

“Por mi familia, por defender a un ser querido, doy hasta la vida”, agregó.

El hombre volvió a insistir en que su reacción no estuvo relacionada con los ₡100.000 que mencionó, sino con el supuesto incidente que, según él, involucró a su esposa embarazada.

Rodríguez también aseguró que la difusión de las imágenes provocó que comenzara a recibir llamadas y mensajes que, según dijo, contenían amenazas de muerte.

“Tengo un millón de llamadas de amenazas de muerte, que esto, que lo otro”, manifestó.

Además, cuestionó a las personas que, según afirmó, lo han contactado mediante perfiles y números que considera falsos.

El hombre explicó que decidió publicar su versión porque, desde su perspectiva, hasta ahora solamente se había conocido una parte de lo ocurrido.