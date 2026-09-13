Herediano por fin sonríe: vence 2-0 a Escorpiones y corta la mala racha

El campeón nacional reaccionó en el Estadio Ricardo Saprissa y consiguió un triunfo necesario ante Escorpiones de Belén, en la jornada 8 del Apertura 2026.

El Club Sport Herediano volvió a la victoria. El campeón nacional derrotó 0-2 a Escorpiones de Belén este sábado 12 de septiembre en el Estadio Ricardo Saprissa, resultado que le permite cortar la complicada racha que venía arrastrando en el campeonato.

En 3 puntos El campeón nacional reaccionó en el Estadio Ricardo Saprissa y consiguió un triunfo necesario ante Escorpiones de Belén, en la jornada 8 del Apertura 2026. El Club Sport Herediano volvió a la victoria. Ahora, el campeón nacional buscará aprovechar este impulso para recuperar terreno en las próximas jornadas del Apertura.

El conjunto rojiamarillo, dirigido por Wanchope, salió obligado a sumar de a tres y respondió con una actuación más sólida para quedarse con los tres puntos ante un Escorpiones que continúa en la parte baja de la clasificación.

Las anotaciones florenses llegaron prácticamente al finalizar el cotejo en los pies de Keyner Brown y luego Luis Ronaldo Araya.

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El triunfo representa un importante respiro para Herediano, que venía golpeado por varios resultados negativos y necesitaba reaccionar para no alejarse todavía más de la pelea.

Ahora, el campeón nacional buscará aprovechar este impulso para recuperar terreno en las próximas jornadas del Apertura.