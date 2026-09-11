Hacienda inicia proceso de despido contra 36 funcionarios por simular teletrabajo con un programa

Los empleados habrían instalado un software que movía automáticamente el mouse para aparentar actividad durante su jornada laboral.

El Ministerio de Hacienda inició el proceso de despido contra 36 funcionarios que presuntamente instalaron un programa en sus computadoras institucionales para simular que cumplían con su jornada mientras se encontraban en teletrabajo.

El software permitía mover automáticamente el cursor del mouse, con lo cual los equipos aparentaban permanecer activos y evitaban bloquearse aunque, según la evidencia recopilada por la institución, los empleados podrían no haber estado trabajando.

En 3 puntos Los empleados habrían instalado un software que movía automáticamente el mouse para aparentar actividad durante su jornada laboral. El Ministerio de Hacienda inició el proceso de despido contra 36 funcionarios que presuntamente instalaron un programa en sus computadoras institucionales para simular que cumplían con su jornada mientras se encontraban en teletrabajo. Carvajal aseguró que el ministerio pretende garantizar que los impuestos pagados por los costarricenses sean utilizados eficientemente y que sus funcionarios cumplan con las labores para las cuales fueron contratados.

Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos, confirmó que las personas investigadas pertenecen a diferentes áreas del Ministerio de Hacienda, entre ellas Ingresos, Egresos y dependencias administrativas.

“Estamos procediendo a notificar el inicio del despido de 36 funcionarios del Ministerio de Hacienda. Ellos instalaron, estando en teletrabajo, un software no autorizado para simular que continuaban trabajando en la computadora”, manifestó Carvajal.

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El jerarca explicó que ya se firmó la conformación del órgano director que tramitará los procedimientos administrativos. Esto significa que el despido todavía no está en firme, sino que comienza el proceso en el cual se determinarán las responsabilidades individuales y se garantizará el derecho de defensa de los funcionarios.

Hacienda considera que la evidencia podría revelar casos de abandono de trabajo durante las horas en las que estas personas debían cumplir sus funciones desde sus viviendas.

“Son 36 funcionarios que ya iniciarán en este momento el proceso de despido. No toleramos ni vamos a tolerar corrupción, ni mucho menos funcionarios que no cumplan con el deber y las funciones que les asignan”, enfatizó el viceministro.

El caso también encendió las alertas de ciberseguridad, debido a que el programa fue instalado en equipos institucionales sin autorización ni validación previa.

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La ejecución de herramientas desconocidas puede facilitar el ingreso de programas maliciosos, comprometer información sensible o poner en riesgo los sistemas informáticos de la institución. Por esta razón, Hacienda indicó que también aplicó medidas de seguridad tecnológica.

Carvajal aseguró que el ministerio pretende garantizar que los impuestos pagados por los costarricenses sean utilizados eficientemente y que sus funcionarios cumplan con las labores para las cuales fueron contratados.