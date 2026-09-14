Golpe brumoso! Cartaginés aplasta a la Liga, se mete en la pelea por la cima y llega encendido ante Saprissa

El Club Sport Cartaginés derrotó 3-1 a Liga Deportiva Alajuelense este domingo en el Estadio José Rafael " Fello " Meza , por la jornada 8 del Apertura 2026. Los brumosos aprovecharon el tropiezo de Saprissa ante Sporting para acercarse a la cima y ahora llegan con enorme confianza al decisivo partido de vuelta contra los morados por la Copa Centroamericana.

El Club Sport Cartaginés firmó una victoria de enorme peso al derrotar 3-1 a Liga Deportiva Alajuelense, en el cierre de la jornada 8 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Promerica.

Los dirigidos por Amarini Villatoro no solamente sumaron tres puntos ante uno de los grandes del fútbol costarricense, sino que aprovecharon el inesperado golpe sufrido por Saprissa ante Sporting para meterse nuevamente en la pelea directa por la cima.

El triunfo llega, además, en un momento estratégico: los brumosos tienen por delante el miércoles el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante Saprissa, después del empate 2-2 registrado en la ida.

En 3 puntos El Club Sport Cartaginés derrotó 3-1 a Liga Deportiva Alajuelense este domingo en el Estadio José Rafael " Fello " Meza , por la jornada 8 del Apertura 2026. El Club Sport Cartaginés firmó una victoria de enorme peso al derrotar 3-1 a Liga Deportiva Alajuelense, en el cierre de la jornada 8 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Promerica. Porque llega justo antes de una noche internacional que puede marcar su temporada.

Cartaginés salió decidido y encontró recompensa muy temprano.

Al minuto 11, Claudio Montero convirtió desde el punto de penal luego de una falta cometida sobre el propio jugador brumoso dentro del área. El volante no perdonó y puso el 1-0.

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La Liga intentó reaccionar, pero el conjunto local continuó presionando y encontró el segundo golpe al minuto 21.

La acción terminó en gol de Cartaginés, aunque posteriormente UNAFUT acreditó la anotación como autogol de Farbod Samadian, después de una jugada en la que Juan Carlos Gaete no dio la pelota por perdida.

Con el 2-0, Cartaginés tomó el control emocional del partido y obligó a Alajuelense a remar contra corriente.

La Liga reaccionó, pero Cartaginés no soltó el partido

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Ismael Rescalvo movió sus piezas y mandó al campo a Jeison Lucumí y Ronaldo Cisneros para buscar una reacción ofensiva.

Los manudos tuvieron momentos de mejoría, pero el cuadro brumoso mostró personalidad y no permitió que el partido se le escapara de las manos.

El equipo de Villatoro entendió que no solamente estaba jugando por tres puntos.

Cartaginés consiguió completar su noche con un tercer gol mediante Douglas López, mientras Alajuelense encontró el descuento para establecer el definitivo 3-1 con anotación de Cisneros.

El resultado representa otro golpe para un conjunto rojinegro que vuelve a dejar interrogantes alrededor del trabajo de Ismael Rescalvo.

La Liga llegaba necesitada de puntos después de una seguidilla de resultados que ya había generado cuestionamientos y termina la jornada nuevamente con dudas sobre su funcionamiento y su capacidad para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Antes del partido, los manudos tenían 11 puntos y se encontraban fuera de la zona de clasificación.

El panorama cambia por completo para los brumosos.

Con este triunfo, Cartaginés se mete de lleno en la lucha por el liderato y queda en la misma conversación que Saprissa, mientras el resultado de los morados ante Sporting abrió todavía más la pelea por la parte alta.

Los números ya reflejaban la fortaleza del equipo de Villatoro: Cartaginés había llegado a esta jornada con cinco victorias en siete partidos y 15 puntos.

Ahora suma una victoria que vale mucho más que tres puntos.

Porque llega justo antes de una noche internacional que puede marcar su temporada.