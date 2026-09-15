Gobierno ha aplicado multas por ₡150 millones a empresa encargada de obras Taras-La Lima

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, confirmó que el proyecto vial de Cartago se encuentra en su etapa final, pero la constructora sufrirá severas sanciones económicas por los prolongados incumplimientos en los plazos de entrega.

La paciencia con los retrasos en las obras de infraestructura vial llegó a su fin. En una reciente rendición de cuentas pública, las autoridades del Gobierno de Costa Rica confirmaron la aplicación de severas medidas financieras contra el consorcio encargado de la megaobra Taras-La Lima, en Cartago, debido a los constantes e históricos incumplimientos en los plazos de entrega que han afectado la movilidad de miles de ciudadanos.

Sanciones económicas millonarias por retrasos

En 3 puntos El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, confirmó que el proyecto vial de Cartago se encuentra en su etapa final. La paciencia con los retrasos en las obras de infraestructura vial llegó a su fin. A la par de las sanciones de Taras-La Lima, el ministerio aprovechó para anunciar nuevos avances clave para la provincia.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, en una conversación formal con la jerarca gubernamental Laura Fernández, reveló que la administración no ha dudado en ejercer mano dura contra el contratista. Según detalló el jerarca del MOPT, el consorcio ya acumula un monto aproximado de 150 millones de colones en multas debido a los severos atrasos registrados en el proyecto de infraestructura vial.

"Seguiremos así hasta que se entregue el proyecto de manera definitiva", enfatizó Zeledón, dejando claro que el cobro por los días de retraso continuará sumándose de forma diaria hasta que el contratista culmine la totalidad de los requerimientos contractuales. Esta acción responde al clamor de los vecinos cartagineses, quienes han soportado años de presas y problemas de conectividad vial.

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Un proyecto heredado con fallas de diseño

Al explicar el trasfondo del problema, las autoridades recordaron que Taras-La Lima se licitó en el año 2019 e inició su fase constructiva en el 2020. No obstante, el proyecto estuvo casi dos años suspendido debido a graves deficiencias de origen en los diseños eléctricos, los sistemas de pavimentación y la gestión para el manejo de aguas.

Según el ministro, la actual administración recibió la obra en un estado crítico o "casi muerto", viéndose obligada a rediseñar y reestructurar múltiples componentes sobre la marcha. A pesar de los contratiempos iniciales, el jerarca del MOPT aseguró que los trabajos se encuentran actualmente en su fase final. En la zona ya se ejecutan labores complementarias de limpieza, colocación de zacate y demarcación vial, con la proyección oficial de que la maquinaria abandone el sitio el próximo mes.

Nuevos proyectos viales para Cartago en el radar de SICOP

A la par de las sanciones de Taras-La Lima, el ministerio aprovechó para anunciar nuevos avances clave para la provincia. El MOPT confirmó la publicación oficial en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) del cartel de licitación para los estudios de preingeniería y preinversión enfocados en la ampliación a cuatro carriles del tramo entre La Lima y El Tejar de El Guarco, una obra indispensable ante la futura operación del nuevo hospital de Cartago. Asimismo, se oficializó el proceso en La Gaceta para recibir muestras de interés para la esperada modernización y ampliación de la autopista Florencio del Castillo.