Fuerte choque entre autobús y ambulancia deja personas prensadas en Cartago

El conductor de la ambulancia y dos pacientes que viajaban en la unidad quedaron atrapados tras la violenta colisión. Equipos de rescate trabajan en el sitio y también valoran a los pasajeros del autobús.

Una emergencia de gran magnitud se registra este viernes en San Isidro de El Guarco, Cartago, donde un autobús y una ambulancia privada colisionaron, dejando varias personas afectadas.

La Cruz Roja Costarricense mantiene desplegado un amplio operativo para atender la emergencia, que permanece en condición de desarrollo.

En 3 puntos El conductor de la ambulancia y dos pacientes que viajaban en la unidad quedaron atrapados tras la violenta colisión. Una emergencia de gran magnitud se registra este viernes en San Isidro de El Guarco, Cartago, donde un autobús y una ambulancia privada colisionaron, dejando varias personas afectadas. Por ahora, no se ha confirmado el número total de personas heridas ni la condición de los pacientes, mientras continúa la operación de los cuerpos de emergencia.

De manera preliminar, los cuerpos de socorro reportan que el conductor de la ambulancia se encuentra prensado, al igual que dos pacientes que viajaban dentro de la unidad al momento del impacto.

Además, los equipos de emergencia realizan la valoración de los pasajeros del autobús, cuya condición todavía no ha sido determinada.

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Ante la magnitud del accidente, la Cruz Roja movilizó varios recursos hasta el lugar, entre ellos:

1 vehículo de primera intervención de rescate.

Personal de apoyo de Metropolitana también participa en las labores de atención y rescate.

Los equipos trabajan para liberar a las personas que permanecen atrapadas y determinar la gravedad de las lesiones entre los involucrados.

Por ahora, no se ha confirmado el número total de personas heridas ni la condición de los pacientes, mientras continúa la operación de los cuerpos de emergencia.