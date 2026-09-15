FOX entra con fuerza en Centroamérica : transmitirá Nations League y eliminatorias al Mundial 2030

FOX amplía su presencia en el fútbol de selecciones y se queda con los derechos para transmitir en Centroamérica las próximas dos ediciones de la Concacaf Nations League y el camino eliminatorio rumbo al Mundial 2030, incluyendo los partidos como visitante de Costa Rica.

La disputa por las grandes audiencias del fútbol de selecciones suma desde ahora un nuevo protagonista en Centroamérica. FOX anunció un acuerdo con Concacaf para transmitir las próximas ediciones de la Nations League y las eliminatorias de la Copa Mundial de 2030, ampliando de manera importante su presencia en la región.

El acuerdo contempla las ediciones 2026-27 y 2028-29 de la Concacaf Nations League, incluyendo sus respectivas fases finales, además del proceso clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial 2030.

Las eliminatorias mundialistas comenzarán en septiembre de 2027 y concluirán en noviembre de 2029, por lo que FOX tendrá en sus manos una parte importante del camino que llevará a las selecciones de la región hacia la próxima Copa del Mundo.

En 3 puntos FOX amplía su presencia en el fútbol de selecciones y se queda con los derechos para transmitir en Centroamérica las próximas dos ediciones de la Concacaf Nations League y el camino eliminatorio rumbo al Mundial 2030. La disputa por las grandes audiencias del fútbol de selecciones suma desde ahora un nuevo protagonista en Centroamérica. El camino hacia el Mundial 2030 todavía está lejos, pero la pantalla que acompañará buena parte de esa ruta ya tiene nombre: FOX.

Costa Rica también queda dentro del nuevo acuerdo

Uno de los puntos de mayor interés para los aficionados costarricenses es que el convenio contempla partidos de las principales selecciones centroamericanas, entre ellas Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Belice.

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Esto significa que FOX tendrá dentro de su paquete los partidos como visitantes de estas selecciones, un aspecto particularmente relevante durante las eliminatorias mundialistas, cuando cada encuentro fuera de casa puede resultar determinante.

Para la Selección de Costa Rica, el acuerdo abre una nueva ventana televisiva de cara al proceso hacia España, Portugal y Marruecos 2030, después de un ciclo mundialista 2026 que dejó al fútbol centroamericano con nuevos desafíos.

La Nations League será el primer gran escenario

La nueva relación entre FOX y Concacaf comenzará mucho antes de las eliminatorias. La cadena iniciará sus transmisiones con la Nations League 2026-27, cuyos primeros partidos están programados para el 24 de septiembre de 2026.

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FOX transmitirá los encuentros mediante sus plataformas de televisión y streaming, acompañados de narración local y programación especial antes y después de los partidos.

El movimiento representa además la primera incursión de FOX en la Nations League de Concacaf dentro de este nuevo acuerdo, mientras la empresa ya tenía una relación con la confederación a través de otros torneos.

Un nuevo jugador en el mercado de transmisiones

El acuerdo fue negociado con la participación de GRUP MEDIAPRO e IMG y coloca a FOX en una posición de mayor protagonismo dentro del fútbol internacional de selecciones en Centroamérica.

La estrategia apunta a concentrar en sus plataformas partidos que tienen un enorme seguimiento entre los aficionados: las selecciones nacionales, la Nations League y, posteriormente, las eliminatorias mundialistas.

Para Concacaf, el objetivo es ampliar el alcance de sus competiciones y ofrecer una cobertura multiplataforma a millones de aficionados de la región.

Y para Costa Rica, el verdadero impacto comenzará a sentirse cuando llegue el camino hacia 2030. La Selección no solo tendrá que resolver en la cancha su futuro mundialista: sus partidos como visitante también tendrán ahora un nuevo escenario televisivo.

El camino hacia el Mundial 2030 todavía está lejos, pero la pantalla que acompañará buena parte de esa ruta ya tiene nombre: FOX.