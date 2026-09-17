Foto y número telefónico de Laura Fernández entre datos filtrados por hacker en la dark web

Entre la información que habría sido expuesta figura una fotografía de la primera cédula de la presidenta y un número telefónico asociado a la mandataria.

Una fotografía de la primera cédula de Laura Fernández y un número telefónico asociado a la presidenta de la República aparecen entre los datos que un supuesto hacker habría divulgado en la denominada dark web, como parte de una presunta filtración masiva de información personal.

La información expuesta incluiría, según lo reportado, números de teléfono, direcciones, documentos de identificación, fotografías y otros datos personales de miles de costarricenses.

En 3 puntos Entre la información que habría sido expuesta figura una fotografía de la primera cédula de la presidenta y un número telefónico asociado a la mandataria. Una fotografía de la primera cédula de Laura Fernández y un número telefónico asociado a la presidenta de la República aparecen entre los datos que un supuesto hacker habría divulgado en la denominada dark web. La aparición de información asociada a Laura Fernández añade a la investigación datos personales de una de las personas cuyos registros habrían quedado expuestos en la publicación atribuida al supuesto hacker.

Entre esos registros estaría la información relacionada con Fernández. En el caso de la presidenta, habría circulado una fotografía correspondiente a su primera cédula de identidad, así como un número telefónico asociado a ella.

El supuesto responsable de la filtración también habría asegurado que tiene en su poder cientos de millones de líneas de información.

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Sin embargo, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) todavía no ha podido determinar si toda la base divulgada es auténtica ni establecer de dónde habría salido.

La institución realizó un análisis sobre una muestra de aproximadamente 10.000 registros publicados por el supuesto hacker. De esa revisión, confirmó que una parte de los datos analizados es real.

Ese hallazgo llevó a las autoridades a investigar cómo fueron obtenidos los registros y si alguna vulnerabilidad permitió el acceso a la información.

La Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia abrió de oficio una investigación por el presunto delito de violación de datos personales.

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La investigación está en manos de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá determinar el origen de la información y establecer el alcance de la presunta filtración.

También participan en el análisis la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y otras autoridades.

Uno de los puntos que deberá esclarecerse es si los datos proceden de una misma base o de diferentes instituciones y empresas. Por ahora, el MICITT únicamente ha confirmado que dentro de la muestra examinada existen registros auténticos.

La aparición de información asociada a Laura Fernández añade a la investigación datos personales de una de las personas cuyos registros habrían quedado expuestos en la publicación atribuida al supuesto hacker.