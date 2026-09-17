Fernán Faerron busca equipo con urgencia: se ofreció al presidente del Saprissa, pero le cerraron la puerta

El defensor intentó llegar al Deportivo Saprissa y hasta llamó al presidente morado, pero Erick Lonnis y la directiva no dan el visto bueno. El mercado en Costa Rica cierra este jueves a las 11:59 p. m.

El futuro de Fernán Faerron está contra el reloj. El defensor busca con urgencia un equipo en el fútbol de Costa Rica para disputar esta temporada y, en las últimas horas, habría tocado la puerta del Deportivo Saprissa, aunque la dirigencia morada no accedió, de momento, a su llegada.

La información fue revelada en exclusiva por el periodista deportivo Kevin Jiménez a través de sus redes sociales, donde detalló los movimientos que ha realizado el jugador en busca de una opción para continuar su carrera.

Según Jiménez, Faerron se ofreció al Saprissa con la intención de incorporarse al conjunto morado. El defensor incluso habría conversado con algunos jugadores del club para resolver diferentes temas relacionados con una eventual llegada, encontrando una respuesta positiva por parte de ellos.

En 3 puntos El defensor intentó llegar al Deportivo Saprissa y hasta llamó al presidente morado, pero Erick Lonnis y la directiva no dan el visto bueno. El futuro de Fernán Faerron está contra el reloj. La urgencia aumenta debido a que el periodo de inscripción está próximo a finalizar.

Sin embargo, el panorama cambió cuando la propuesta llegó a la parte dirigencial.

De acuerdo con la información divulgada por el periodista, Erick Lonnis y la directiva del Saprissa no acceden de momento a su llegada. La situación llevó incluso a que Faerron tomara contacto directamente con el presidente del club morado.

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Jiménez indicó que el jugador llamó ayer al presidente de Saprissa, en medio de la búsqueda de una alternativa para poder incorporarse a un equipo antes de que cierre el periodo de inscripciones.

Y el tiempo juega en contra del defensor.

El mercado de fichajes en Costa Rica termina este jueves a las 11:59 p. m., por lo que Faerron tiene pocas horas para encontrar un club que le permita competir durante la presente temporada.

Saprissa no ha sido la única alternativa que tuvo el defensor en Costa Rica.

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Según la información de Kevin Jiménez, con Cartaginés hubo conversaciones avanzadas para concretar su regreso. No obstante, dentro del club no lograron ponerse de acuerdo para que el jugador volviera a vestir la camiseta brumosa.

Así, esa posibilidad tampoco terminó concretándose.

El panorama deja al defensor buscando una última alternativa dentro del fútbol nacional antes de que se cierre definitivamente el mercado.

A la situación en Costa Rica se suma que la posibilidad de que Faerron continuara su carrera en España quedó completamente descartada.

Según Jiménez, esa opción está “100 % caída”, debido a que no se logró liberar el cupo de jugador extracomunitario que era necesario para concretar la operación.

Con España fuera del panorama y las puertas de Saprissa cerradas de momento, mientras Cartaginés tampoco concretó su regreso, el defensor continúa buscando una opción en el fútbol costarricense.

La urgencia aumenta debido a que el periodo de inscripción está próximo a finalizar. El reloj marca la última parte de una jornada decisiva para conocer dónde jugará Faerron esta temporada.