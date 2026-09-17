Fatal accidente de tránsito cobra la vida de un motociclista

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia durante la tarde de este día en el sector de Calle Blancos, Goicoechea, San José.

Una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó como saldo a un hombre adulto fallecido en el sector de Calle Blancos, en Goicoechea, San José.

En 3 puntos La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia durante la tarde de este día en el sector de Calle Blancos, Goicoechea, San José. Una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó como saldo a un hombre adulto fallecido en el sector de Calle Blancos, en Goicoechea, San José. Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron las pesquisas correspondientes y asumieron el caso.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense a las 16:44 horas, luego de que se alertara a los cuerpos de atención sobre un accidente de tránsito ocurrido en esa zona.

Tras recibir el llamado, una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense se desplazó hasta el sitio para atender a las personas involucradas en el incidente. A su llegada, los socorristas ubicaron a un hombre adulto que se encontraba sin signos vitales.

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Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió la colisión ni cómo se produjo el impacto.

La escena quedó posteriormente a cargo de las autoridades correspondientes, quienes deberán realizar los procedimientos respectivos relacionados con el hecho.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron las pesquisas correspondientes y asumieron el caso.