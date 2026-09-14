¿Faroles bajo la lluvia? El IMN revela cómo estará el tiempo esta noche

El Caribe y la Zona Norte podrían registrar lluvias durante la noche, mientras que en sectores del Valle Central se esperan condiciones entre poco y parcialmente nubladas. El Pacífico tendrá mayor presencia de lluvias durante la tarde.

Costa Rica se prepara este lunes 14 de septiembre para una de las noches más esperadas de las celebraciones patrias: el desfile de faroles. Sin embargo, las condiciones meteorológicas estarán marcadas por un ambiente húmedo e inestable en diferentes regiones del país.

En 3 puntos El Caribe y la Zona Norte podrían registrar lluvias durante la noche, mientras que en sectores del Valle Central se esperan condiciones entre poco y parcialmente nubladas. Costa Rica se prepara este lunes 14 de septiembre para una de las noches más esperadas de las celebraciones patrias: el desfile de faroles. Ante este panorama, quienes participen en las actividades de la noche de los faroles deberán mantenerse atentos a las condiciones locales y tomar las previsiones necesarias, especialmente en las zonas donde existe posibilidad de lluvia.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante la noche se espera que el Caribe y la Zona Norte presenten nubosidad entre parcial y total, acompañada de posibles lluvias a lo largo de ambas regiones.

Estas precipitaciones podrían extenderse hacia sectores del norte y este del Valle Central, principalmente en las zonas montañosas.

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Mientras tanto, en el resto del Valle Central se prevén condiciones entre poco y parcialmente nubladas, por lo que las condiciones podrían ser más favorables para las actividades de la noche.

En la Vertiente del Pacífico, el IMN pronostica que las principales lluvias se presenten durante la tarde.

No obstante, el Pacífico Central y Pacífico Sur podrían mantener condiciones parcialmente nubladas, con posibilidad de aguaceros cerca de las regiones costeras.

Ante este panorama, quienes participen en las actividades de la noche de los faroles deberán mantenerse atentos a las condiciones locales y tomar las previsiones necesarias, especialmente en las zonas donde existe posibilidad de lluvia.