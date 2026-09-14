Españoles dirigiendo en Alajuelense: historia de un campeón y tres fracasos

La apuesta española en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense tiene más de seis décadas de historia. Eduardo Viso Abella hizo historia y fue campeón nacional, pero después Benito Floro, Albert Rudé e Ismael Rescalvo llegaron con grandes expectativas y terminaron marchándose sin conquistar el campeonato.

La salida de Ismael Rescalvo volvió a abrir un viejo capítulo en la historia de Liga Deportiva Alajuelense.

El español dejó el banquillo rojinegro este domingo 13 de septiembre de 2026, después de apenas cuatro meses al frente del equipo. Su salida convirtió la aventura española más reciente en otro proyecto que no consiguió consolidarse.

Pero hay una precisión histórica que cambia por completo la fotografía.

En 3 puntos La apuesta española en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense tiene más de seis décadas de historia. La salida de Ismael Rescalvo volvió a abrir un viejo capítulo en la historia de Liga Deportiva Alajuelense. Por ahora la historia tiene cuatro nombres, un solo campeón y tres proyectos que terminaron antes de alcanzar la gran meta manuda.

Rescalvo no fue el tercer español en dirigir a la Liga. Fue el cuarto.

Eduardo Viso Abella: el español que sí hizo historia

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La primera experiencia española en el banquillo manudo se remonta a los años sesenta.

Eduardo Viso Abella dirigió a Alajuelense por primera vez en 1962 y posteriormente tuvo otros períodos al frente del equipo, incluyendo 1969-1970 y 1974.

Y aquí aparece la gran excepción de esta historia.

Viso sí consiguió ser campeón con Alajuelense.

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En 1970 condujo a la Liga al título nacional, convirtiéndose en el único entrenador español que, hasta ahora, ha logrado levantar el campeonato de Primera División con los rojinegros.

Registros históricos le atribuyen 113 partidos dirigidos, 68 victorias, 21 empates y 24 derrotas durante sus diferentes etapas con el conjunto manudo.

Su historia también está vinculada con el desarrollo de grandes futbolistas costarricenses. Bajo su dirección, por ejemplo, Errol Daniels llegó al primer equipo de Alajuelense en los años sesenta.

Por eso, hablar de técnicos españoles y Alajuelense no significa necesariamente hablar de fracaso.

El primer español fue, precisamente, campeón.

Décadas después, Alajuelense volvió a apostar fuerte por España.

El elegido fue Benito Floro, un entrenador con un currículo internacional considerable y una trayectoria que generó ilusión entre los aficionados.

Pero el proyecto terminó muy lejos de lo esperado.

Floro apenas permaneció ocho meses en el cargo, pese a que había firmado un contrato por tres años.

La dirigencia terminó separándolo del cargo en agosto de 2017. Los malos resultados, decisiones cuestionadas, fichajes que no rindieron y un funcionamiento que nunca convenció terminaron sentenciando el proyecto.

Fue una de las apuestas extranjeras que más rápidamente se derrumbó en el banquillo manudo.

Albert Rudé: cerca del título, pero sin la corona

En septiembre de 2021 apareció una nueva apuesta española.

Albert Rudé llegó con 34 años y asumió por primera vez como entrenador principal de un equipo profesional. Su contratación fue impulsada por el entonces gerente deportivo Agustín Lleida.

En 40 partidos, entre competición nacional e internacional, registró:

El problema no estuvo tanto en la fase regular como en las finales.

En el Apertura 2021 perdió la final de segunda fase contra Saprissa.

Después, en el Clausura 2022, Alajuelense fue el mejor equipo de la fase regular y eliminó a Saprissa en semifinales, pero no pudo superar a Cartaginés en la definición. Los brumosos terminaron conquistando el campeonato.

La salida de Rudé llegó cinco días después de aquella final perdida.

Su caso es particularmente llamativo porque no se marchó por malos números en términos generales , sino porque no pudo transformar una plantilla considerada muy competitiva en el ansiado título.

Ismael Rescalvo : otra apuesta que se apagó rápidamente

Alajuelense anunció a Ismael Rescalvo como nuevo entrenador el 14 de mayo, con un contrato por un año. El club destacó su experiencia internacional, su paso por fútbol sudamericano y mexicano y su participación en varias ediciones de la Copa Libertadores.

Pero la realidad terminó siendo muy diferente.

Rescalvo dirigió solamente 14 partidos y dejó un registro de :

Alajuelense perdió la Supercopa ante Herediano, sufrió derrotas importantes ante San Carlos y Saprissa en el campeonato nacional y finalmente cayó 3-1 ante Cartaginés en la octava jornada del Apertura 2026.

Con tal derrota, los rojinegros quedaron sextos en el campeonato nacional. En la Copa Centroamericana, la serie de cuartos de final contra Marathón estaba igualada 2-2.

Lo llamativo es que apenas una semana antes Alajuelense había respaldado públicamente la continuidad de Rescalvo, asegurando que su puesto no estaba en discusión.

Pero después llegó la derrota ante Cartaginés y " la era " terminó.

Alajuelense confirmó su salida durante la noche del domingo 13 de septiembre.

La Liga volvió a apostar por un técnico español, pero el experimento terminó antes de completar siquiera el año de contrato.

La pregunta que queda en el aire para la dirigencia rojinegra es inevitable:

Volverá Alajuelense a mirar hacia España para encontrar al próximo entrenador, o esta nueva salida marcará el final de una fórmula que en las últimas décadas no ha entregado el resultado esperado?

Por ahora la historia tiene cuatro nombres, un solo campeón y tres proyectos que terminaron antes de alcanzar la gran meta manuda.