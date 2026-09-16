Escucharon una ráfaga de disparos y al salir encontraron a una mujer asesinada: OIJ halla 15 casquillos

Vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones y, cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a la víctima tendida en la calle. En la escena fueron recolectados 15 indicios balísticos.

Una violenta escena quedó al descubierto durante la madrugada de este miércoles en San Felipe de Alajuelita, San José, donde una mujer de 28 años fue encontrada asesinada a balazos en plena vía pública.

En 3 puntos Vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones y, cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a la víctima tendida en la calle. Una violenta escena quedó al descubierto durante la madrugada de este miércoles en San Felipe de Alajuelita, San José, donde una mujer de 28 años fue encontrada asesinada a balazos en plena vía pública. La investigación continúa abierta con el objetivo de determinar cómo ocurrió el crimen y dar con la persona o personas responsables del ataque.

De acuerdo con la información revelada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las autoridades recibieron inicialmente el reporte de que en la zona se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al sitio, se percataron de que una mujer permanecía tendida sobre la vía pública y ya no presentaba signos vitales.

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Los agentes judiciales determinaron que la víctima presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el abdomen y las extremidades.

Uno de los datos que ahora forma parte de la investigación es la cantidad de evidencia localizada en el lugar. Los investigadores recolectaron 15 indicios balísticos, los cuales serán sometidos a los respectivos análisis.

Por ahora, el OIJ asegura que se desconoce la dinámica exacta del homicidio, así como las circunstancias que llevaron al ataque contra la mujer.

El cuerpo fue levantado por los agentes judiciales y trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

La investigación continúa abierta con el objetivo de determinar cómo ocurrió el crimen y dar con la persona o personas responsables del ataque.