Dos personas mueren tras incendio de vehículo luego de colisión en Escazú

La emergencia ocurrió durante la madrugada en San Rafael de Escazú, cerca del Residencial Pinar del Río. Otras dos personas fueron trasladadas en condición delicada y estable, respectivamente.

Una colisión ocurrida durante la madrugada de este domingo terminó con dos personas fallecidas y otras dos heridas, luego de que un vehículo tipo pick-up se saliera de la vía y chocara contra un autobús que se encontraba estacionado en San Rafael de Escazú.

En 3 puntos La emergencia ocurrió durante la madrugada en San Rafael de Escazú, cerca del Residencial Pinar del Río. Una colisión ocurrida durante la madrugada de este domingo terminó con dos personas fallecidas y otras dos heridas. Durante todo el año 2025 se contabilizaron 146 incidentes de este tipo.

Según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la emergencia fue reportada a las 2:09 a. m., en las cercanías del Residencial Pinar del Río, frente al Colegio Mount View.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia encontraron el pick-up envuelto en fuego en su totalidad como consecuencia del fuerte impacto.

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En el vehículo viajaban cuatro pasajeros. Dos de ellos fallecieron debido a la gravedad del accidente y al incendio, mientras que otra fue reportada en condición delicada y una cuarta persona se encontraba en condición estable.

Las estaciones de Bomberos de Santa Ana y Pavas trabajaron en las labores de extinción del fuego y rescate de las personas atrapadas dentro del automotor.

Las autoridades correspondientes deberán determinar las circunstancias que provocaron que el vehículo se saliera de la vía y terminara impactando contra el autobús estacionado.

El Cuerpo de Bomberos también informó que, en lo que va de 2026, ha atendido 93 emergencias relacionadas con fuego en vehículos de carga liviana.

Durante todo el año 2025 se contabilizaron 146 incidentes de este tipo.