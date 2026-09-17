Diputado oficialista pide al TSE investigar supuesto ofrecimiento de más de ₡400 millones a cambio de votos para el PUSC en elecciones

Gonzalo Ramírez solicitó abrir una investigación preliminar luego de que Abril Gordienko afirmara en el Plenario que durante la campaña electoral anterior un supuesto pastor cristiano le ofreció dinero a cambio de votos.

El diputado Gonzalo Ramírez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrir una investigación preliminar sobre una afirmación realizada públicamente por la diputada Abril Gordienko en el Plenario Legislativo.

La gestión fue presentada este 17 de septiembre de 2026 y se relaciona con una declaración realizada por Gordienko un día antes, durante una sesión de control político. Según expuso la diputada, durante la campaña electoral anterior un supuesto pastor cristiano le habría ofrecido 42.000 votos a cambio de ₡420.000.000.

Ramírez sostiene en su solicitud que, por la magnitud de la suma y la cantidad de votos mencionadas, corresponde determinar si existió realmente una propuesta de ese tipo, quién la habría realizado y bajo qué circunstancias.

En 3 puntos Gonzalo Ramírez solicitó abrir una investigación preliminar luego de que Abril Gordienko afirmara en el Plenario que durante la campaña electoral anterior un supuesto pastor cristiano le ofreció dinero a cambio de votos. El diputado Gonzalo Ramírez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrir una investigación preliminar sobre una afirmación realizada públicamente por la diputada Abril Gordienko en el Plenario… Por ello, solicita formalmente al TSE que disponga la apertura de una investigación preliminar, por medio de la Inspección Electoral o del órgano que corresponda.

El diputado pidió que el TSE valore la apertura de una investigación preliminar y que se recopilen elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Entre las diligencias solicitadas se encuentra obtener la transcripción o el registro audiovisual de la intervención de Gordienko en el Plenario Legislativo.

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También solicita requerir a la diputada para que precise, dentro del marco legal correspondiente, las circunstancias en las que habría recibido el supuesto ofrecimiento, así como la identidad de la persona que lo habría realizado y la existencia de posibles testigos, comunicaciones o documentos relacionados.

Solicitan revisar posible relación con delitos electorales

La gestión plantea además verificar si existe alguna denuncia formal relacionada con estos hechos ante el TSE, el Ministerio Público u otra autoridad.

Ramírez solicita que se determine si existen elementos vinculados con financiamiento político, intermediación, entrega u ofrecimiento de recursos.

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El documento señala que, si los hechos fueran corroborados y concurrieran los demás elementos exigidos por la legislación, podrían tener relevancia desde el punto de vista electoral y penal.

La solicitud cita el artículo 279 del Código Electoral, relacionado con el delito contra la libre determinación del votante. Según el documento presentado por el diputado, esa norma contempla sanciones para quien, mediante dádivas o promesas de dádivas, busque inducir a una persona a adherirse a una candidatura, votar en determinado sentido o abstenerse de hacerlo.

No obstante, Ramírez aclara expresamente que su gestión no pretende afirmar que el delito ocurrió, sino poner los hechos en conocimiento de las autoridades para que sean investigados.

El diputado también cita el artículo 285 del Código Electoral para señalar que el conocimiento de los delitos electorales corresponde a la jurisdicción penal. Por ello, plantea que, si durante una eventual investigación preliminar aparecen elementos que hagan presumir la posible comisión de un delito, estos sean remitidos al Ministerio Público o a la autoridad penal competente.

La solicitud insiste en la necesidad de determinar qué ocurrió antes de establecer responsabilidades.

Ramírez plantea que una investigación permitiría evitar tanto que una eventual conducta contraria a la legislación electoral quede sin esclarecer como que una persona sea señalada públicamente sin pruebas suficientes.

Por ello, solicita formalmente al TSE que disponga la apertura de una investigación preliminar, por medio de la Inspección Electoral o del órgano que corresponda, para determinar si existió el supuesto ofrecimiento de dinero a cambio de votos y establecer, con base en las pruebas, si existen responsabilidades jurídicas.