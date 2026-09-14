Diputado oficialista mueve una pieza que podría cambiar las reglas sobre la reelección presidencial en Costa Rica

José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano, busca modificar el artículo 132 de la Constitución Política para permitir que un presidente pueda aspirar a un segundo mandato consecutivo por una única vez.

El diputado José Miguel Villalobos Umaña, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), prepara una propuesta de reforma parcial a la Constitución Política con la que pretende abrir la posibilidad de que un presidente de la República pueda buscar la reelección inmediata.

La iniciativa todavía se encuentra en etapa de preparación y busca modificar el artículo 132 de la Carta Magna, que actualmente establece restricciones para quienes hayan ocupado la Presidencia o las vicepresidencias durante los ocho años anteriores a una elección nacional.

Según explicó Villalobos a La Nación, su planteamiento permitiría que un mandatario pueda aspirar a la reelección mientras se encuentra en el cargo, pero únicamente por una ocasión.

En 3 puntos José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano, busca modificar el artículo 132 de la Constitución Política para permitir que un presidente pueda aspirar a un segundo mandato consecutivo por una única vez. El diputado José Miguel Villalobos Umaña, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), prepara una propuesta de reforma parcial a la Constitución Política con la que pretende abrir la posibilidad de que un presidente de la República pueda buscar la… Por ahora, la iniciativa de Villalobos apenas comienza a tomar forma y todavía deberá superar ese largo proceso legislativo antes de que la reelección presidencial consecutiva pueda convertirse en una posibilidad en Costa Rica.

De esta manera, un presidente podría permanecer hasta ocho años consecutivos en el Poder Ejecutivo.

“Si pierde dicha elección, podría ser nuevamente candidato a la presidencia en la elección siguiente, pero ser reelegido, igualmente, una sola vez”, explicó el legislador, según lo publicado por La Nación.

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Villalobos compara su propuesta con el sistema utilizado en Estados Unidos, donde un presidente puede ser elegido para dos períodos y existe un límite máximo de ocho años en la Presidencia.

El diputado oficialista insistió en que su propuesta no contempla una reelección indefinida, posibilidad que, según dijo, considera peligrosa para el sistema institucional.

“Pero no estoy en contra de la reelección continua, que me parece correcta, por una sola vez”, afirmó.

El legislador considera que permitir un segundo mandato consecutivo podría facilitar que un gobierno desarrolle proyectos a largo plazo y que la ciudadanía tenga la posibilidad de decidir si le da continuidad.

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“Si no cuenta con el apoyo popular, un presidente no sería reelegido y, si cuenta con el apoyo popular, por cuatro años más se le daría continuidad a un gobierno. Es la mejor salida”, sostuvo Villalobos, de acuerdo con La Nación.

El artículo 132 vigente establece que no podrá ser elegida para la Presidencia o las vicepresidencias una persona que haya ejercido esos cargos durante los ocho años anteriores a una elección nacional.

Esta disposición quedó nuevamente vigente después de que la Sala Constitucional anuló, en abril de 2003, una reforma aprobada en 1969 que había impedido durante décadas la reelección de expresidentes.

El caso más conocido fue el de Óscar Arias, quien ocupó la Presidencia entre 1986 y 1990 y posteriormente volvió a postularse para las elecciones de 2006, en las que resultó ganador.

El expresidente José María Figueres, quien gobernó entre 1994 y 1998, también intentó regresar a la Presidencia, aunque no logró ganar la elección.

Villalobos reconoce que el principal obstáculo para avanzar con su propuesta será conseguir el respaldo suficiente dentro de la Asamblea Legislativa.

“Veremos el rumbo que toma. Es muy difícil, en el contexto en que estamos, pero la única lucha que no se puede ganar es aquella que no se da”, declaró el diputado, según La Nación.

Una reforma constitucional requiere un procedimiento más complejo que una ley ordinaria y, en su etapa final, necesita el respaldo de 38 diputados.

La iniciativa debe ser presentada con las firmas de al menos 10 legisladores durante un período de sesiones ordinarias. Posteriormente, debe ser leída tres veces en el plenario, con intervalos de seis días entre cada lectura.

Después de la tercera lectura, los diputados deben votar su admisibilidad. Si avanza, una comisión legislativa estudia el proyecto durante un plazo de 20 días hábiles y emite un informe al plenario.

La propuesta pasa luego por primer debate y debe ser consultada a la Sala Constitucional. Si no se determinan vicios de constitucionalidad, continúa su trámite legislativo.

Finalmente, requiere varias votaciones y, en su etapa definitiva, 38 votos para modificar la Constitución Política.

Por ahora, la iniciativa de Villalobos apenas comienza a tomar forma y todavía deberá superar ese largo proceso legislativo antes de que la reelección presidencial consecutiva pueda convertirse en una posibilidad en Costa Rica.