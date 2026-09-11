Diputada oficialista lanza proyecto para cambiar las reglas de ingreso y ascenso en la Fiscalía

La iniciativa plantea concursos públicos, evaluaciones objetivas y registros de elegibles para regular el ingreso y los ascensos dentro del Ministerio Público.

La diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez presentó un proyecto de ley que busca modificar el sistema de ingreso y ascenso dentro de la Fiscalía mediante la creación de una Carrera Fiscal y del Personal de Apoyo del Ministerio Público.

En 3 puntos La iniciativa plantea concursos públicos, evaluaciones objetivas y registros de elegibles para regular el ingreso y los ascensos dentro del Ministerio Público. La diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez presentó un proyecto de ley que busca modificar el sistema de ingreso y ascenso dentro de la Fiscalía mediante la creación de una Carrera Fiscal y del Personal de Apoyo del Ministerio… La propuesta deberá avanzar ahora por el proceso legislativo correspondiente, donde será analizada y discutida antes de una eventual votación en el Plenario Legislativo.

La propuesta establece concursos públicos, evaluaciones objetivas y registros de personas elegibles, con el objetivo de que los nombramientos y ascensos se basen en criterios de mérito, capacidad e idoneidad, y no en decisiones discrecionales.

“En la Fiscalía no puede seguir pesando más un dedo que un currículum. Queremos reglas claras, concursos transparentes y que ascienda quien realmente se lo gane. Se acabó la puerta abierta a los nombramientos a dedo”, afirmó Esquivel.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El proyecto también contempla límites a los interinazgos prolongados y establece obligaciones de transparencia para los procesos de selección de personal.

De acuerdo con la diputada, la iniciativa no contempla la creación de nuevas plazas, dietas ni remuneraciones adicionales, por lo que busca establecer las nuevas reglas sin generar un incremento de ese tipo en el gasto público.

“Costa Rica necesita una Fiscalía fuerte, pero también una Fiscalía transparente. El que quiera un puesto o un ascenso, que lo gane por capacidad y mérito, no por favoritismos”, manifestó Esquivel.

La propuesta deberá avanzar ahora por el proceso legislativo correspondiente, donde será analizada y discutida antes de una eventual votación en el Plenario Legislativo.