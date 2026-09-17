Detienen hombre que pateo y quebró retrovisor de carro en San Ramón

Rodríguez Ulate se presentó ante la Fiscalía Adjunta de San Ramón, donde es investigado por el delito de daños agravados tras dos incidentes denunciados los días 14 y 15 de setiembre.

El hombre que quedó grabado en video mientras pateaba en varias ocasiones el retrovisor de un vehículo hasta quebrarlo en San Ramón fue detenido este jueves luego de presentarse ante la Fiscalía Adjunta de San Ramón, informó CR Hoy.

Se trata de un hombre de apellidos Rodríguez Ulate, quien es investigado por el presunto delito de daños agravados. La Fiscalía informó que durante las próximas horas se realizará la declaración indagatoria del sospechoso.

Una vez concluida esa diligencia, el Ministerio Público determinará si corresponde solicitar medidas cautelares en su contra.

En 3 puntos Rodríguez Ulate se presentó ante la Fiscalía Adjunta de San Ramón, donde es investigado por el delito de daños agravados tras dos incidentes denunciados los días 14 y 15 de setiembre. El hombre que quedó grabado en video mientras pateaba en varias ocasiones el retrovisor de un vehículo hasta quebrarlo en San Ramón fue detenido este jueves luego de presentarse ante la Fiscalía Adjunta de San Ramón, informó CR Hoy. Ahora Rodríguez Ulate permanece detenido mientras avanza el proceso correspondiente.

El caso se relaciona con una denuncia presentada por una mujer de apellidos Salas Víquez, quien señaló a Rodríguez por dos incidentes ocurridos en San Ramón los días 14 y 15 de setiembre.

El segundo episodio fue registrado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales. En las imágenes quedó registrado el momento en que el hombre pateó varias veces el retrovisor de un vehículo hasta quebrarlo.

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Según el relato incluido en la denuncia, el 15 de setiembre la mujer viajaba junto con su hijo de 7 años y su pareja sentimental cuando se encontró con Rodríguez en el sector de San Ramón centro, frente a Urgencias del Hospital de San Ramón.

De acuerdo con la versión de la denunciante, Rodríguez se colocó delante del vehículo, impidiendo que continuara la marcha. Posteriormente, habría pateado en varias ocasiones el retrovisor derecho del carro.

La mujer también afirmó que el hombre la insultó a ella y a su pareja y que, antes de retirarse, propinó una última patada al retrovisor, provocando que este se quebrara completamente.

Después de lo ocurrido, la mujer acudió a la Policía Municipal de San Ramón para solicitar ayuda con la localización del sospechoso.

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Sin embargo, el episodio denunciado del 15 de setiembre habría tenido un antecedente ocurrido apenas un día antes.

Según la denuncia, el 14 de setiembre la mujer circulaba por San Ramón junto con su hijo y su pareja cuando casi colisionó con un Hyundai Tucson gris oscuro que circulaba sin placas, conducido, según su relato, por Rodríguez.

La denunciante aseguró que, después de que ella tocó el pito, el hombre se bajó del vehículo y comenzó a golpear con los puños el parabrisas delantero y la ventana del conductor.

Posteriormente, siempre de acuerdo con la denuncia, también pateó la puerta y el guardabarros izquierdo del automóvil. La mujer señaló que el parabrisas resultó afectado y que el parachoques delantero se desprendió.

Fiscalía analiza solicitud de medidas cautelares

Aproximadamente cinco minutos después de ese primer episodio, la mujer llamó a la Policía Municipal y les envió una fotografía del vehículo con el objetivo de facilitar su localización. No obstante, el automóvil no fue ubicado.

Además de presentar la denuncia, la mujer solicitó a la Fiscalía realizar una inspección del vehículo para determinar los daños ocasionados, detalló CR Hoy.

También pidió que se obtengan videos de las cámaras municipales correspondientes al 14 de setiembre, entre las 3:00 y las 3:30 p. m., en el sector del parque de San Ramón, informó el medio digital.

Para el segundo incidente, solicitó las grabaciones correspondientes al 15 de setiembre, entre la 1:00 y las 2:00 p. m., en las cercanías del Hospital de San Ramón.

Ahora Rodríguez Ulate permanece detenido mientras avanza el proceso correspondiente. La Fiscalía deberá tomarle declaración indagatoria y, posteriormente, determinará si solicitará medidas cautelares en su contra por la investigación relacionada con daños agravados.