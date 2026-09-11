Detienen a mujer que intentó ingresar papel higiénico impregnado con cocaína a una cárcel

Una mujer llegó al centro penitenciario con una encomienda para un privado de libertad, pero los oficiales detectaron algo extraño en el papel higiénico y realizaron una prueba de campo que dio positivo por cocaína.

Una mujer de 42 años, de apellido Hidalgo, fue remitida a la Fiscalía de Alajuela luego de que la Policía Penitenciaria detectara una sustancia que dio positivo por cocaína en ocho rollos de papel higiénico que pretendía ingresar al Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, La Reforma.

En 3 puntos Una mujer llegó al centro penitenciario con una encomienda para un privado de libertad, pero los oficiales detectaron algo extraño en el papel higiénico y realizaron una prueba de campo que dio positivo por cocaína. Una mujer de 42 años, de apellido Hidalgo, fue remitida a la Fiscalía de Alajuela luego de que la Policía Penitenciaria detectara una sustancia que dio positivo por cocaína en ocho rollos… Además, 242 personas fueron remitidas a la Fiscalía por presuntamente intentar introducir artículos o sustancias ilícitas a los centros penitenciarios.

El hallazgo ocurrió este jueves 10 de setiembre en el Puesto Uno, específicamente en el área destinada al registro de encomiendas del centro penitenciario, ubicado en Alajuela.

De acuerdo con el reporte policial, Hidalgo llegó al lugar con la intención de entregar una encomienda a un privado de libertad de apellido Coto.

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Sin embargo, durante la revisión de los artículos, los oficiales detectaron que los rollos de papel higiénico presentaban características inusuales.

Ante la sospecha, los policías realizaron una prueba de campo sobre la sustancia que impregnaba el papel. El resultado fue positivo para cocaína.

Tras el hallazgo, y siguiendo la dirección funcional del fiscal de turno, los oficiales trasladaron a la mujer junto con la evidencia hasta la Fiscalía de Alajuela, donde se continuará con el procedimiento judicial correspondiente.

Casi 1.900 intervenciones en cuatro meses

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El caso se suma a los resultados de los operativos que realiza de manera permanente la Policía Penitenciaria en los diferentes centros carcelarios del país para impedir el ingreso de drogas, celulares, armas y otros artículos prohibidos.

Según datos del Ministerio de Justicia y Paz, entre el 8 de mayo y el 10 de setiembre de 2026, los oficiales realizaron 1.889 intervenciones en las cárceles del país, lo que representa un promedio de aproximadamente 15 operativos diarios.

Durante ese período, las autoridades decomisaron:

Además, 242 personas fueron remitidas a la Fiscalía por presuntamente intentar introducir artículos o sustancias ilícitas a los centros penitenciarios.