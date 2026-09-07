Del asalto al hospital... y del hospital ya no pudo escapar: juez toma este decisión contra sospechoso de crimen

El caso del hombre que murió durante un supuesto asalto en Guadalupe de Cartago dio un nuevo giro luego de que el Juzgado Penal de Cartago dictara seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Mora, investigado por el delito de homicidio en perjuicio de un ofendido de apellido Alvarado.

La medida fue confirmada por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial, que informó sobre la decisión judicial adoptada en relación con el hecho ocurrido el pasado sábado.

Según la información oficial, el encartado aparentemente habría ingresado a la vivienda de la víctima junto con otra persona. En determinado momento, se habría producido el ataque que terminó con la muerte de Alvarado, tras lo cual los sospechosos huyeron del sitio.

En 3 puntos El caso del hombre que murió durante un supuesto asalto en Guadalupe de Cartago dio un nuevo giro luego de que el Juzgado Penal de Cartago dictara seis meses de prisión preventiva contra un… La medida fue confirmada por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial, que informó sobre la decisión judicial adoptada en relación con el hecho ocurrido el pasado sábado. El Juzgado Penal de Cartago deberá revisar la situación judicial del sospechoso conforme avance el proceso, mientras el Ministerio Público y el OIJ continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato.

El caso corresponde al homicidio ocurrido en el sector de Guadalupe de Cartago, donde Alvarado, de 54 años, se encontraba en su vivienda cuando aparentemente recibió múltiples disparos durante un enfrentamiento con dos hombres.

De acuerdo con los detalles preliminares revelados por el OIJ, Alvarado había acordado reunirse con un posible comprador para vender un artículo de alto valor. El supuesto comprador llegó acompañado por otro sujeto y, aparentemente, ambos intentaron apoderarse del bien.

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Durante el enfrentamiento, Alvarado habría accionado un arma de fuego y uno de los sospechosos, identificado como Mora, habría resultado herido. Posteriormente, el hombre fue atendido en la Cruz Roja de Tres Ríos y trasladado al Hospital Max Peralta.

Una vez que recibió la salida médica, Mora quedó bajo custodia policial y fue trasladado a las celdas del OIJ de Cartago, donde permaneció a la espera de ser presentado ante el Ministerio Público.

El Poder Judicial confirmó ahora que el Juzgado Penal de Cartago ordenó seis meses de prisión preventiva, mientras avanza la investigación por el homicidio de Alvarado.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que el artículo de alto valor que Alvarado estaba vendiendo permaneció en la propiedad.

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Este detalle llevó al OIJ a profundizar en el móvil del crimen, ya que, pese a que el caso inicialmente fue relacionado con un posible asalto, los sospechosos aparentemente no lograron llevarse el bien.

La investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente durante el encuentro entre Alvarado y los dos hombres, así como establecer la participación de cada uno en el hecho.

Por ahora, Mora enfrenta la medida cautelar por el delito de homicidio, mientras el caso continúa bajo investigación y las autoridades judiciales avanzan con las diligencias correspondientes.

El Juzgado Penal de Cartago deberá revisar la situación judicial del sospechoso conforme avance el proceso, mientras el Ministerio Público y el OIJ continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato.