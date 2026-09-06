OIJ revela cómo ocurrió enfrentamiento entre vendedor de reloj y asaltantes en Cartago que terminó en un asesinato

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer nuevos detalles sobre el enfrentamiento ocurrido en Cartago que terminó con la muerte de un hombre de 54 años, quien se encontraba en su vivienda cuando aparentemente fue atacado por dos sujetos interesados en quitarle un artículo de alto valor.

La víctima, de apellido Alvarado, había acordado reunirse con un supuesto comprador para concretar la venta de un reloj. Sin embargo, según la información preliminar recopilada por los agentes judiciales, el hombre que llegó a la vivienda no se presentó solo, sino que lo acompañaba otro sujeto.

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Lo que inicialmente habría sido presentado como una posible negociación terminó convirtiéndose en un violento enfrentamiento. De acuerdo con la reconstrucción preliminar del OIJ, los hombres aparentemente intentaron apoderarse del bien de alto valor y, durante el hecho, dispararon contra Alvarado.

La víctima también tenía un arma de fuego y, según la versión preliminar de los investigadores, habría respondido al ataque accionando su arma. En medio del intercambio de disparos, uno de los presuntos asaltantes, de apellido Mora y de 29 años, habría resultado herido.

En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer nuevos detalles sobre el enfrentamiento ocurrido en Cartago que terminó con la muerte de un hombre de 54 años. La víctima, de apellido Alvarado, había acordado reunirse con un supuesto comprador para concretar la venta de un reloj. El caso permanece en investigación y será el avance de las diligencias el que permita confirmar la secuencia de los hechos, establecer el móvil definitivo y determinar la situación judicial de los sospechosos.

Alvarado, sin embargo, sufrió varias heridas de bala que terminaron provocándole la muerte en el sitio. Los agentes judiciales encontraron impactos en diferentes partes de su cuerpo, entre ellos en el pecho, el dedo pulgar derecho y la zona derecha de la espalda, a la altura del omóplato.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores es que el artículo de alto valor que Alvarado estaba vendiendo permaneció en la propiedad.

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Es decir, los sospechosos aparentemente pretendían apoderarse del bien, pero finalmente no lograron llevárselo. Este elemento se convirtió en una pieza fundamental para los investigadores, quienes ahora intentan establecer con precisión cuál fue el móvil del homicidio.

Tras el enfrentamiento, los sospechosos huyeron de la vivienda. Posteriormente, Mora llegó hasta la Cruz Roja de Tres Ríos aparentemente buscando atención por las heridas que habría sufrido durante el intercambio de disparos.

El hombre fue trasladado al Hospital Max Peralta, donde recibió atención médica. Los agentes judiciales de Cartago también atendieron este hecho y, una vez que Mora recibió la salida médica, quedó bajo custodia policial.

Aproximadamente a las 7 p. m., el sospechoso fue trasladado a las celdas del OIJ de Cartago, donde permanecía a la espera de ser presentado ante el Ministerio Público para continuar con su situación judicial.

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Pese a que la investigación apunta preliminarmente a un intento de asalto, los agentes de Homicidios de Cartago todavía deben determinar por qué ocurrió exactamente el ataque.

El hecho de que el reloj permaneciera en la vivienda genera interrogantes para los investigadores y obliga a profundizar en las circunstancias que rodearon el supuesto encuentro entre Alvarado y los dos hombres.

Además, el OIJ señaló que Alvarado no contaba con antecedentes que permitieran presumir un móvil específico, por lo que las pesquisas deberán establecer si existía algún vínculo previo entre la víctima y los sospechosos o si el encuentro se produjo exclusivamente por la negociación del artículo.

Los agentes judiciales continúan recopilando indicios para reconstruir cada momento del enfrentamiento y determinar la responsabilidad de las personas involucradas.

El caso permanece en investigación y será el avance de las diligencias el que permita confirmar la secuencia de los hechos, establecer el móvil definitivo y determinar la situación judicial de los sospechosos.