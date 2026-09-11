Decomisan cocaína, armas, dinero y joyas en operativo contra de miembros de cártel de Sinaloa en Costa Rica

Tres kilos de cocaína, armas de fuego, más de ₡4,2 millones en efectivo, dólares, metanfetamina, joyas de alto valor y dos vehículos fueron decomisados por las autoridades durante un operativo contra una presunta estructura vinculada al cártel de Sinaloa.

Tres kilos de cocaína, armas de fuego, más de ₡4,2 millones en efectivo, dólares, metanfetamina, joyas de alto valor y dos vehículos fueron decomisados por las autoridades durante un operativo contra una presunta estructura vinculada al cártel de Sinaloa.

La operación fue desarrollada por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía de Narcotráfico.

En 3 puntos Tres kilos de cocaína, armas de fuego, más de ₡4,2 millones en efectivo, dólares, metanfetamina. Tres kilos de cocaína, armas de fuego, más de ₡4,2 millones en efectivo, dólares, metanfetamina. El Ministerio de Seguridad Pública destacó que los operativos coordinados con la DEA buscan desarticular estructuras dedicadas al tráfico nacional e internacional de drogas.

Como parte de las diligencias, las autoridades decomisaron hasta el momento tres kilogramos de cocaína, dos armas de fuego, 19 gramos y tres dosis de aparente metanfetamina, además de ₡4.261.000 y $1.439 en efectivo.

A esto se suma el decomiso de joyas de alto valor y dos vehículos, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

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Las diligencias se concentraron en distintos puntos del país. Dos sospechosos fueron detenidos durante la noche en vía pública, en el cantón de Esparza, Puntarenas. Posteriormente, otro hombre fue detenido en Alajuela.

Como parte de la investigación, agentes de la PCD también allanaron un apartamento ubicado en un condominio en Sabana Sur, donde fueron detenidos otros dos hombres, uno de ellos de nacionalidad mexicana.

En total, el operativo dejó cinco personas detenidas: un mexicano, un peruano y tres costarricenses, quienes son señalados preliminarmente por las autoridades como presuntos integrantes de una estructura relacionada con el cártel de Sinaloa, organización que opera en México.

Entre los detenidos figuran personas con antecedentes y expedientes policiales por delitos como portación ilegal de armas, tenencia de drogas, violencia psicológica y robo agravado. Uno de los sospechosos mantiene además un expediente por femicidio.

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Las autoridades mantienen las diligencias en el inmueble allanado, por lo que el decomiso podría aumentar conforme avance el operativo.

Los cinco detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, donde se realizará la audiencia correspondiente para definir las medidas cautelares.

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que los operativos coordinados con la DEA buscan desarticular estructuras dedicadas al tráfico nacional e internacional de drogas.