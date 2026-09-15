Cuenta regresiva para el CACCO: reos de mayor peligrosidad serán enviados a la nueva cárcel en pocos días

Los privados de libertad considerados de mayor peligrosidad tienen los días contados en el actual sistema penitenciario, luego de que el Gobierno anunciara que el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) estará listo para ser recibido en apenas 15 días.

El anuncio lo realizó este lunes el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, durante el Consejo de Gobierno realizado en Cartago.

“Estamos a 15 días de recibirlo. Aunque unos pocos dijeron que no lo íbamos a lograr, lo logramos”, afirmó el jerarca.

El CACCO es la nueva prisión de máxima seguridad que se construye en el complejo penitenciario La Reforma, en Alajuela, con el objetivo de reforzar la capacidad del Estado para contener a personas privadas de libertad vinculadas con estructuras de criminalidad organizada y consideradas de alta peligrosidad.

En 3 puntos Los privados de libertad considerados de mayor peligrosidad tienen los días contados en el actual sistema penitenciario. El anuncio lo realizó este lunes el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, durante el Consejo de Gobierno realizado en Cartago. Con el anuncio de este lunes, el Gobierno coloca al CACCO a las puertas de su entrada en funcionamiento.

Una cárcel diseñada para alta peligrosidad

El proyecto contempla capacidad para más de 5.000 personas privadas de libertad, bajo un modelo de alta contención y estrictas medidas de disciplina.

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La infraestructura contempla celdas colectivas con literas metálicas y restricciones sobre privilegios y objetos personales, como parte del modelo de control penitenciario planteado para el nuevo centro.

El proyecto ha sido presentado como una de las principales apuestas del país para fortalecer la respuesta contra el crimen organizado dentro del sistema penitenciario.

Aguilar recordó que la primera piedra del CACCO fue colocada en enero, cuando Gerald Campos se desempeñaba como ministro de Justicia y Rodrigo Chaves ocupaba la Presidencia de la República.

Ahora será la administración de Laura Fernández la que recibirá formalmente la obra.

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El ministro aprovechó el anuncio para responder a quienes cuestionaron que el proyecto pudiera concretarse.

“Lo logramos. Aunque algunos dijeron que no lo íbamos a alcanzar, lo logramos, señores”, reiteró.

Tras escuchar al jerarca, Fernández destacó la satisfacción que representa para los funcionarios públicos concretar proyectos mediante trabajo y esfuerzo.

“Cuando las cosas se hacen con honestidad, con trabajo duro, ese es el gusto que todos nosotros sentimos de servirle a Dios y al pueblo de Costa Rica”, expresó.

Con el anuncio de este lunes, el Gobierno coloca al CACCO a las puertas de su entrada en funcionamiento, en un momento en que el país busca aumentar su capacidad para enfrentar a las organizaciones criminales y controlar a los privados de libertad considerados de mayor peligrosidad.