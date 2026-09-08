Cuatro personas atacadas a balazos: dos murieron

Una balacera en Nosara dejó dos personas fallecidas y otras dos gravemente heridas, mientras un tercer hombre fue perseguido y asesinado dentro de un supermercado.

Una violenta jornada sacudió este lunes al cantón de Nicoya, en Guanacaste, donde tres personas fueron asesinadas y otras dos quedaron luchando por su vida tras dos ataques armados registrados en diferentes comunidades.

El hecho más grave ocurrió en Nosara, donde cuatro personas fueron atacadas a balazos. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, encontraron a dos de las víctimas sin signos vitales.

En 3 puntos Una balacera en Nosara dejó dos personas fallecidas y otras dos gravemente heridas, mientras un tercer hombre fue perseguido y asesinado dentro de un supermercado. Una violenta jornada sacudió este lunes al cantón de Nicoya, en Guanacaste, donde tres personas fueron asesinadas y otras dos quedaron luchando por su vida tras dos ataques armados registrados en diferentes comunidades. Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios en las dos escenas.

Las otras dos personas presentaban múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Ambas fueron estabilizadas y trasladadas en condición crítica al Hospital de La Anexión, en Nicoya.

Las autoridades judiciales deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la balacera, así como determinar si existía algún vínculo entre las personas atacadas y cuál habría sido el móvil.

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Horas antes, otro ataque armado acabó con la vida de un hombre de apellido Castrillo, de 36 años, en barrio San Martín de Nicoya.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue sorprendida por dos hombres que viajaban en una motocicleta.

El acompañante del conductor descendió de la moto y comenzó a perseguir a Castrillo, quien intentó refugiarse dentro de un supermercado.

Sin embargo, el atacante lo alcanzó en el establecimiento y le disparó en la cabeza y en la escápula izquierda. Después de cometer el crimen, el agresor regresó con su cómplice y ambos escaparon en la motocicleta.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios en las dos escenas. Las investigaciones continúan para identificar y detener a los responsables de esta jornada de sangre que estremeció a Nicoya.