Cruz Roja recibe millonaria transferencia del Gobierno: Este fue su mensaje a Laura Fernández

La Benemérita Cruz Roja Costarricense aseguró que los recursos llegan en un momento de urgente necesidad y permitirán contribuir a la continuidad de sus servicios humanitarios en todo el país.

La Cruz Roja Costarricense agradeció al Gobierno de la República y a la presidenta Laura Fernández Delgado por el anuncio de una transferencia de ₡1.500 millones destinada a fortalecer la operación de la institución.

En 3 puntos La Benemérita Cruz Roja Costarricense aseguró que los recursos llegan en un momento de urgente necesidad y permitirán contribuir a la continuidad de sus servicios humanitarios en todo el país. La Cruz Roja Costarricense agradeció al Gobierno de la República y a la presidenta Laura Fernández Delgado por el anuncio de una transferencia de ₡1.500 millones destinada a fortalecer la operación de la institución. La transferencia anunciada representa un respaldo económico para una organización que mantiene operaciones de atención prehospitalaria, rescate y respuesta ante emergencias en todo el país.

A través de un mensaje publicado tras el anuncio, la Benemérita destacó que los recursos llegan en un momento de urgente necesidad y que contribuirán a mantener la atención de emergencias y los servicios humanitarios que brinda a la población.

“Este apoyo llega en un momento de urgente necesidad y contribuirá a la continuidad de nuestros servicios humanitarios en todo el país”, señaló la institución.

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La Cruz Roja también agradeció el respaldo a los miles de cruzrojistas que trabajan diariamente en diferentes comunidades del territorio nacional.

“Gracias por respaldar la labor de nuestros miles de cruzrojistas. Atendemos una emergencia por minuto. Nuestra misión humanitaria no se detiene”, agregó la institución.

La transferencia anunciada representa un respaldo económico para una organización que mantiene operaciones de atención prehospitalaria, rescate y respuesta ante emergencias en todo el país.