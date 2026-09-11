Costa Rica Sub-20 femenina queda al borde del abismo en el Mundial tras dos derrotas

La Tricolor femenina no ha tenido el arranque esperado en Polonia 2026. Costa Rica perdió ante Colombia y Corea del Norte, recibió siete goles y ahora necesita una combinación de resultados para mantener vivo el sueño de avanzar.

La Selección Sub-20 femenina de Costa Rica pasó de la ilusión a la preocupación en apenas unos días.

El equipo dirigido por Patricia Aguilar todavía tiene una última oportunidad para reaccionar en el Mundial de Polonia 2026, pero el panorama se complicó seriamente después de sufrir dos derrotas consecutivas en el Grupo E.

La Tricolor comenzó su aventura mundialista el lunes anterior frente a Colombia y, pese a ponerse rápidamente arriba en el marcador, terminó cayendo 3-1.

En 3 puntos La Tricolor femenina no ha tenido el arranque esperado en Polonia 2026. La Selección Sub-20 femenina de Costa Rica pasó de la ilusión a la preocupación en apenas unos días. El domingo frente a Portugal no habrá espacio para especulaciones: la Tricolor tendrá que ganar y esperar que los números todavía le abran una puerta hacia la siguiente ronda.

Luego llegó un desafío todavía más complicado.

Este jueves, Costa Rica se enfrentó a Corea del Norte, vigente campeona mundial de la categoría, y sufrió una contundente derrota de 4-0.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El debut ante Colombia había comenzado de manera soñada.

Sheika Scott adelantó a Costa Rica al minuto 6 y puso a la Tricolor por delante en el marcador. Fue, además, el gol más rápido conseguido por una selección de Concacaf en un Mundial Sub-20 femenino desde el tanto de México ante Camerún en 2022.

Fernanda Viáfara empató mediante un lanzamiento de penal y posteriormente Mariana Silva y Catalina Cortés completaron la remontada para las cafeteras.

Costa Rica terminó perdiendo 3-1 y quedó obligada a buscar una respuesta en su segundo compromiso.

Publicidad

La segunda presentación resultó todavía más complicada.

Corea del Norte se impuso 4-0 y confirmó su clasificación a los octavos de final. El conjunto asiático aprovechó además que Costa Rica jugó con diez futbolistas desde el cierre del primer tiempo, después de la expulsión de Samantha Pitty.

Ashley Quesada tuvo incluso una intervención importante al detener un penal antes del descanso, pero la Tricolor no logró sostenerse ante la presión de las asiáticas.

El marcador terminó siendo contundente y dejó a Costa Rica sin puntos después de dos jornadas.

La Tricolor todavía no está oficialmente eliminada.

Costa Rica cerrará la fase de grupos este domingo 13 de septiembre frente a Portugal, en la Arena Sosnowiec. El encuentro está programado para las 10 a. m., hora costarricense.

El problema es que ya no depende únicamente de sí misma.

Con dos derrotas, siete goles recibidos y solamente uno anotado, las dirigidas por Patricia Aguilar necesitan cerrar la fase de grupos con una victoria y esperar que la combinación de resultados les permita meterse entre las selecciones que avanzarán a los octavos de final.

El Mundial todavía no ha terminado para Costa Rica, pero el margen de error prácticamente desapareció.

Después de un debut en el que llegó a ilusionarse ante Colombia y de un segundo partido en el que sufrió ante una de las grandes potencias de la categoría, la Selección Sub-20 se encuentra ante su partido más importante del torneo.

El domingo frente a Portugal no habrá espacio para especulaciones: la Tricolor tendrá que ganar y esperar que los números todavía le abran una puerta hacia la siguiente ronda.