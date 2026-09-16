Costa Rica registró en 2025 la cifra más baja de nacimientos de la última década

En 2025 se inscribieron 48.414 nacimientos, 23.933 menos que en 2016, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones.

Costa Rica cerró 2025 con la menor cantidad de nacimientos registrada durante la última década, de acuerdo con las cifras del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En total, durante ese año se registraron 48.414 nacimientos, una cifra que representa una reducción de 23.933 nacimientos respecto a 2016, cuando se contabilizaron 72.347.

La diferencia equivale a una caída del 33,1% en el número de nacimientos registrados en ese periodo.

En 3 puntos En 2025 se inscribieron 48.414 nacimientos, 23.933 menos que en 2016, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Costa Rica cerró 2025 con la menor cantidad de nacimientos registrada durante la última década, de acuerdo con las cifras del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Los datos del TSE muestran así una reducción sostenida en los registros de nacimientos durante los últimos años, con 2025 como el punto más bajo de la década.

La caída comenzó a hacerse más evidente desde 2019

Los datos muestran que entre 2016 y 2018 la cantidad de nacimientos se mantuvo relativamente estable, siempre por encima de los 71.000 registros anuales.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

En 2016 se contabilizaron 72.347 nacimientos, mientras que en 2017 fueron 71.379 y en 2018 se registraron 71.793.

La tendencia cambió a partir de 2019, cuando la cifra descendió a 66.758 nacimientos.

Desde entonces, la cantidad continuó disminuyendo de manera sostenida hasta llegar a los 48.414 casos de 2025, el nivel más bajo de toda la serie analizada.

Hombres superaron a mujeres durante todos los años

Publicidad

Otro comportamiento que se mantiene en las estadísticas es una mayor cantidad de nacimientos de hombres que de mujeres en cada uno de los años analizados.

Por distribución territorial, San José concentró la mayor cantidad de nacimientos, mientras que Heredia registró la menor cifra entre las provincias.

La tendencia también se observa en los datos disponibles para el presente año.

Según el TSE, hasta julio de 2026 se habían inscrito 28.880 nacimientos en Costa Rica.

La cifra corresponde únicamente a los primeros siete meses del año, por lo que todavía no permite establecer cuál será el total de nacimientos registrados durante todo 2026.

Los datos del TSE muestran así una reducción sostenida en los registros de nacimientos durante los últimos años, con 2025 como el punto más bajo de la década.