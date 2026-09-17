Colegio de Abogados inhabilita por 8 años y 6 meses al diputado José Miguel Villalobos

Tres expedientes disciplinarios derivaron en sanciones por faltas graves. Semanas atrás, el legislador había anunciado voluntariamente que dejaría de ejercer la abogacía para dedicarse de lleno a su trabajo en la Asamblea Legislativa.

El diputado oficialista José Miguel Villalobos fue inhabilitado para ejercer como abogado durante 8 años y 6 meses, luego de que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica resolviera tres expedientes disciplinarios abiertos en su contra.

Las sanciones corresponden a tres casos distintos y, según lo resuelto, están relacionadas con faltas consideradas graves en el ejercicio profesional, entre ellas recibir dinero por un trabajo contratado y no realizarlo, así como incumplimientos a los deberes de probidad, corrección y diligencia.

La información fue dada a conocer este jueves por Diario Extra, medio que informó que Villalobos ya fue notificado por correo electrónico de las decisiones adoptadas en los tres expedientes.

En 3 puntos Tres expedientes disciplinarios derivaron en sanciones por faltas graves. El diputado oficialista José Miguel Villalobos fue inhabilitado para ejercer como abogado durante 8 años y 6 meses. La información publicada también indica que el legislador tiene la posibilidad de presentar un recurso de revocatoria en caso de discrepar de lo resuelto.

Según lo publicado, en el expediente disciplinario N.° 143-25 se impuso al legislador una suspensión de 36 meses, equivalente a tres años.

En un segundo procedimiento, identificado como expediente N.° 013-26, la sanción establecida fue de 33 meses, es decir, dos años y nueve meses.

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Mientras tanto, en el tercer caso, expediente N.° 286-25, se estableció una suspensión de 33 meses. Esta sanción está condicionada a elevarse a 36 meses si Villalobos incumple con la devolución de $10.000 señalada dentro del procedimiento.

La suma de las tres sanciones de 36, 33 y 33 meses alcanza los 102 meses, equivalentes a ocho años y seis meses.

De acuerdo con Diario Extra, los denunciantes señalaron que Villalobos habría recibido sumas de dinero por concepto de servicios profesionales que posteriormente no habría realizado.

La resolución se conoce apenas semanas después de que el propio Villalobos anunciara públicamente que se retiraría temporal y voluntariamente del ejercicio de la abogacía para dedicarse de tiempo completo a sus funciones como diputado.

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El pasado 20 de agosto, el legislador comunicó que había presentado la gestión correspondiente ante el Colegio de Abogados y que dejaría de litigar mientras ocupara su curul en la Asamblea Legislativa.

Esa decisión también implicó apartarse de los procesos penales y judiciales que llevaba como abogado y trasladar esos asuntos a otros profesionales. Entre sus clientes estaba el expresidente Rodrigo Chaves, a quien Villalobos había representado legalmente en distintos procesos.

En aquel momento, Villalobos confirmó que ya no continuaría como abogado de Chaves, aunque indicó que mantendría su respaldo desde su condición de diputado.

Consultado por Diario Extra sobre la decisión disciplinaria, Villalobos sostuvo que el Colegio de Abogados carece de competencia para sancionarlo debido a que ya se había retirado de la institución, y señaló que por esa razón no se referiría al fondo de las sanciones.

La información publicada también indica que el legislador tiene la posibilidad de presentar un recurso de revocatoria en caso de discrepar de lo resuelto.