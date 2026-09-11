Chofer de ambulancia se llevó la peor parte en fuerte choque contra autobús en Cartago: este es su estado de salud

El conductor quedó prensado dentro de la ambulancia tras el violento impacto ocurrido en San Isidro de El Guarco. Equipos de rescate tuvieron que trabajar para liberarlo y posteriormente fue trasladado para recibir atención médica.

El conductor de una ambulancia privada fue quien resultó más afectado tras la colisión contra un autobús ocurrida en San Isidro de El Guarco, Cartago, emergencia que movilizó un amplio operativo de los cuerpos de socorro.

El hombre quedó prensado dentro de la ambulancia producto del fuerte impacto, por lo que equipos especializados de rescate tuvieron que intervenir para lograr extraerlo de la unidad.

En 3 puntos El conductor quedó prensado dentro de la ambulancia tras el violento impacto ocurrido en San Isidro de El Guarco. El conductor de una ambulancia privada fue quien resultó más afectado tras la colisión contra un autobús ocurrida en San Isidro de El Guarco, Cartago, emergencia que movilizó un amplio operativo de los cuerpos de socorro. Las autoridades mantienen las labores correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió la colisión.

Además del conductor, en la ambulancia viajaban dos pacientes, quienes también requirieron atención por parte de los cuerpos de emergencia.

Tras ser liberado, el conductor recibió atención por parte de los paramédicos y fue trasladado a un centro médico para continuar con la valoración de las lesiones sufridas durante el accidente.

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De acuerdo con el reporte más reciente de los cuerpos de emergencia, [AQUÍ VA EL ESTADO DE SALUD CONFIRMADO DEL CHOFER: condición, lesiones y centro médico al que fue trasladado].

La condición del conductor es uno de los principales puntos de atención luego del accidente, debido a que fue la persona que sufrió el mayor impacto dentro de la ambulancia.

En el sitio también fueron valorados los pasajeros del autobús, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la atención de todos los involucrados.

Para responder a la emergencia, la Cruz Roja Costarricense movilizó tres unidades de soporte básico, dos unidades de rescate, un vehículo de primera intervención de rescate y dos unidades de soporte avanzado, además de personal de apoyo de Metropolitana.

Las autoridades mantienen las labores correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió la colisión.