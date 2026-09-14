¡Celebración terminó en tragedia! Matan a joven en medio de desfile en Guácimo

El homicidio ocurrió mientras numerosas familias participaban yen una actividad pública en Pocora. El ataque provocó momentos de temor entre los asistentes.

Una celebración que reunía a numerosas familias terminó convertida en una escena de violencia este domingo en Pocora de Guácimo, Limón.

En 3 puntos El homicidio ocurrió mientras numerosas familias participaban yen una actividad pública en Pocora. Una celebración que reunía a numerosas familias terminó convertida en una escena de violencia este domingo en Pocora de Guácimo, Limón. El caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades brinden más detalles durante las próximas horas.

Un joven perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego mientras se desarrollaba un desfile en la comunidad.

De acuerdo con información preliminar, la agresión ocurrió en medio de la concurrida actividad pública, lo que provocó momentos de temor, confusión e incertidumbre entre vecinos y familias que presenciaban el desfile.

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La víctima quedó tendida en el lugar y fue declarada fallecida. De momento, las autoridades no han confirmado públicamente su identidad ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

Oficiales de la Fuerza Pública custodiaron la escena mientras se esperaba la llegada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El personal judicial deberá efectuar el levantamiento del cuerpo, recolectar indicios y entrevistar a posibles testigos para determinar el móvil del crimen e identificar a la persona o las personas responsables.

El caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades brinden más detalles durante las próximas horas.