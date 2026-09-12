Caso Riverside: chat en celular de “Pecho de Rata” plantea «mandar a callar» al periodista Camilo Rodríguez

La conversación fue divulgada por el periodista Álvaro Sánchez, de Expediente. Camilo Rodríguez asegura que ha recibido más de 100 amenazas de muerte durante los últimos cinco años.

“¿Mando a callarlo de una o le doy chance?”. Esa es la pregunta que aparece en un pantallazo extraído del celular de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, como parte del expediente judicial del caso Riverside. La conversación gira en torno al periodista Camilo Rodríguez.

En 3 puntos La conversación fue divulgada por el periodista Álvaro Sánchez, de Expediente. “¿Mando a callarlo de una o le doy chance?”. Hasta ahora se desconoce si el OIJ abrió una investigación específica sobre este intercambio encontrado en el celular de López Vega, quien fue extraditado a Estados Unidos.

El intercambio fue dado a conocer por Álvaro Sánchez, de Expediente. Según su información, uno de los participantes envió primero un video del comunicador, cuyo contenido no se conoce. Después hizo la pregunta a otra persona, a quien se dirigió como “señor”.

Sánchez indicó que quien formuló la pregunta sería presuntamente un líder de una organización criminal de Guápiles que cumple prisión preventiva. También señaló que la persona identificada como “señor” podría ser un presunto líder narco extraditado a Estados Unidos. Las identidades de los interlocutores no están confirmadas con la información divulgada.

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En el chat figuran además dos mensajes de audio. Se desconoce qué dicen, al igual que el contenido del video enviado antes de la conversación. Esos elementos impiden establecer con certeza qué pretendía decir el autor de la frase “mandarlo a callar” o si existió un plan concreto contra Rodríguez.

Consultado por Sánchez, el periodista afirmó que ha recibido más de 100 amenazas de muerte en los últimos cinco años, periodo durante el cual asegura haber investigado a personas vinculadas con el narcotráfico. También dijo que mantiene medidas de seguridad y que continuará con su trabajo.

“No tengo miedo, no tengo miedo”, expresó Rodríguez en un audio de WhatsApp enviado al periodista de Expediente.

Hasta ahora se desconoce si el OIJ abrió una investigación específica sobre este intercambio encontrado en el celular de López Vega, quien fue extraditado a Estados Unidos. Tampoco ha trascendido si las autoridades lograron identificar a las dos personas que participaron en la conversación o recuperar el contenido de los audios.