Cartaginés se prepara para una noche especial: jugadores y afición, claves ante Saprissa

El cuadro brumoso llega con la ilusión de avanzar a semifinales de la Copa Centroamericana y espera contar con un Fello Meza volcado con el equipo.

Cartaginés vive las horas previas a uno de sus partidos más importantes de la temporada. El conjunto brumoso recibirá este miércoles a Saprissa por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, con una serie igualada 2-2 y la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores del torneo.

En 3 puntos El cuadro brumoso llega con la ilusión de avanzar a semifinales de la Copa Centroamericana y espera contar con un Fello Meza volcado con el equipo. Cartaginés vive las horas previas a uno de sus partidos más importantes de la temporada. La confianza llega además después del triunfo 3-1 ante Alajuelense en el campeonato nacional, resultado que permitió a Cartaginés llegar con buenas sensaciones al compromiso internacional.

Dentro del camerino, el mensaje de Amarini Villatoro apunta a mantener la concentración y entender la importancia del compromiso. El técnico guatemalteco calificó el encuentro como una “final” y señaló que el equipo debe manejar la serie, ser contundente y mantener el orden durante los 90 minutos.

El ambiente también será parte de la noche. Villatoro destacó la importancia de que la afición se identifique con el equipo y pidió a los seguidores llenar de azul el Fello Meza. El estratega considera que esa conexión entre jugadores y aficionados puede convertirse en uno de los pilares para conseguir resultados importantes.

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La confianza llega además después del triunfo 3-1 ante Alajuelense en el campeonato nacional, resultado que permitió a Cartaginés llegar con buenas sensaciones al compromiso internacional. Ahora, jugadores y afición tendrán una cita en la que el objetivo está claro: avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana.