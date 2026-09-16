Cartaginés-Saprissa: los números que marcan la serie por un boleto a semifinales

El Fello Meza será escenario de un nuevo capítulo entre dos de los clubes más tradicionales de Costa Rica, esta vez con un boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana en disputa.

El Club Sport Cartaginés y el Deportivo Saprissa vuelven a encontrarse este miércoles 16 de septiembre, ahora con las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf como objetivo. La serie llega al Estadio José Rafael “Fello” Meza después del empate 2-2 registrado en el partido de ida en Tibás.

El resultado de la ida dejó una particularidad importante: Cartaginés llega con ventaja por el criterio de goles de visitante, por lo que un empate 0-0 o 1-1 le permitiría avanzar. Saprissa necesita ganar o empatar 3-3 o con un marcador superior para superar la serie.

La rivalidad entre brumosos y morados tiene una larga historia en el fútbol costarricense. El balance general registra 301 enfrentamientos, con 150 victorias para Saprissa, 79 empates y 72 triunfos de Cartaginés.

En 3 puntos El Fello Meza será escenario de un nuevo capítulo entre dos de los clubes más tradicionales de Costa Rica, esta vez con un boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana en disputa. El Club Sport Cartaginés y el Deportivo Saprissa vuelven a encontrarse este miércoles 16 de septiembre, ahora con las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf como objetivo. Los antecedentes favorecen ampliamente a los morados en el historial general, pero el balance en el Fello Meza es mucho más parejo.

En cuanto a goles, Saprissa también mantiene una ventaja histórica, con 515 anotaciones frente a 295 de los brumosos.

Cuando el escenario es el Fello Meza, la diferencia se reduce considerablemente. En 135 partidos disputados en el estadio cartaginés, Saprissa suma 48 victorias, Cartaginés tiene 46 y se registran 41 empates.

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Los números muestran así un enfrentamiento mucho más equilibrado cuando los brumosos juegan como locales.

El duelo entre ambos ha dejado resultados cerrados durante 2026.

El primer enfrentamiento del Clausura terminó 0-0 el domingo 25 de enero, en el Estadio Nacional de Costa Rica. (ESPN)

Posteriormente, el 15 de marzo, Cartaginés derrotó 2-1 a los morados.

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El antecedente más reciente por campeonato nacional se produjo el 15 de agosto, cuando Saprissa se impuso 3-2 en Tibás.

Saprissa dominó los antecedentes internacionales

Antes de esta serie, Saprissa y Cartaginés se habían enfrentado en dos ocasiones en la Copa Centroamericana.

Los morados ganaron ambos encuentros: 1-0 en 2023 y 2-0 en 2025.

Sin embargo, el 2-2 de la ida significó un cambio en ese historial internacional, ya que Cartaginés consiguió por primera vez evitar una derrota ante Saprissa en esta competición.

Uno de los datos más llamativos del primer partido estuvo en el volumen ofensivo.

Saprissa terminó el encuentro con 22 remates, su cifra más alta en un solo partido durante las últimas dos ediciones de la Copa Centroamericana.

Cartaginés, por su parte, consiguió marcar dos goles con apenas cinco remates.

Los tantos brumosos fueron obra de José González y Geancarlo Castro, mientras que Orlando Sinclair y David Guzmán anotaron para Saprissa.

Geancarlo Castro llega como uno de los principales nombres ofensivos de Cartaginés en el torneo. Su anotación en Tibás significó su cuarto gol en la Copa Centroamericana 2026.

En Saprissa, Orlando Sinclair también alcanzó una marca importante. Su gol ante Cartaginés fue su tercer tanto de esta edición y le permitió llegar a nueve goles históricos con Saprissa en la Copa Centroamericana, superando los ocho que tenía Javon East.

Cartaginés llegó a esta instancia como líder invicto del Grupo D, con ocho puntos producto de dos victorias y dos empates, además de una diferencia de gol de +6.

Saprissa, en cambio, terminó segundo del Grupo C con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota, con una diferencia de gol de +4.

La posición de ambos en la fase de grupos determinó que Cartaginés tuviera la posibilidad de cerrar la serie en casa.

El partido de vuelta pondrá nuevamente a prueba los números históricos y recientes de ambos clubes.

Cartaginés buscará aprovechar su condición de local y la ventaja que le otorga el empate 2-2 de la ida, mientras Saprissa tendrá que encontrar la manera de convertir su mayor volumen ofensivo en goles.

Los antecedentes favorecen ampliamente a los morados en el historial general, pero el balance en el Fello Meza es mucho más parejo. Esta vez, además, los números tendrán un objetivo concreto: determinar cuál de los dos gigantes del fútbol costarricense continuará con vida en la Copa Centroamericana.