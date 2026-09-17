¡Cartaginés lo hizo! Los brumosos eliminan a Saprissa y avanzan a semifinales de la Copa Centroamericana

El conjunto brumoso derrotó 3-2 a Saprissa en el Fello Meza y, con un global de 5-4, dejó fuera al conjunto morado en una serie cargada de goles y emociones.

El Club Sport Cartaginés escribió una noche importante en su historia internacional. Los brumosos derrotaron 3-2 al Deportivo Saprissa este miércoles en el Estadio José Rafael “Fello” Meza y sellaron su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026.

El conjunto dirigido por Amarini Villatoro afrontaba la vuelta con una pequeña ventaja después del empate 2-2 conseguido una semana atrás en el Estadio Ricardo Saprissa. En aquella ocasión, José González y Geancarlo Castro marcaron para los brumosos, mientras que Orlando Sinclair y David Guzmán anotaron para los morados.

La serie llegó a Cartago completamente abierta, pero con Cartaginés teniendo la posibilidad de avanzar incluso con determinados marcadores de empate gracias al criterio de goles de visitante.

En 3 puntos El conjunto brumoso derrotó 3-2 a Saprissa en el Fello Meza y, con un global de 5-4, dejó fuera al conjunto morado en una serie cargada de goles y emociones. El Club Sport Cartaginés escribió una noche importante en su historia internacional. La Vieja Metrópoli celebra una noche internacional que quedará marcada por la eliminación del Saprissa y el avance de Cartaginés entre los mejores del torneo.

Desde el arranque, ambos equipos dejaron claro que no estaban dispuestos a especular. Cartaginés buscó aprovechar el respaldo de su afición y Saprissa salió obligado a buscar un resultado que le permitiera continuar con vida en el torneo.

El antecedente inmediato ya había mostrado la capacidad ofensiva de ambos equipos. En el primer partido de la serie se marcaron cuatro goles y Saprissa llegó a registrar 22 remates, mientras Cartaginés convirtió dos de sus cinco disparos.

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Los brumosos encontraron nuevamente la manera de hacer daño y tomaron ventaja en el compromiso. Al minuto 22, José González apareció dentro del área para superar a la defensa morada y poner el 1-0, tras una revisión del VAR que confirmó la anotación.

La ventaja duró hasta el final de la primera mitad. En el tiempo añadido, Orlando Sinclair conectó de cabeza un centro desde la derecha para establecer el 1-1, un gol que también pasó por revisión del VAR antes de ser confirmado.

Saprissa toma el control y Cartaginés responde

El complemento elevó todavía más la tensión de la serie. A los 56 minutos, Fidel Escobar puso el 2-1 a favor de Saprissa tras un centro de Joseph Mora, un tanto que colocó a los morados por delante en el marcador global.

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Los dirigidos por Hernán Medford no bajaron los brazos y encontraron premio veinte minutos más tarde: al 76', Diego Mesén empató 2-2 en el partido con un remate de cabeza tras un tiro de esquina de Douglas López. Con ese gol, el global quedó 4-4, un marcador que hubiera enviado la serie a tiempo extra.

Sin embargo, Cartaginés tuvo la última palabra. Al minuto 88, el árbitro señaló un penal a favor de los brumosos tras revisión del VAR, y Bernald Alfaro lo convirtió para establecer el 3-2 definitivo.

El resultado final de 3-2 confirmó una eliminatoria de alto voltaje entre dos de los clubes más tradicionales del fútbol costarricense.

Con el empate 2-2 de la ida y la victoria brumosa en Cartago, el marcador global terminó 5-4 a favor de Cartaginés.

La clasificación también representa un paso importante para el conjunto de la Vieja Metrópoli, que llegó a los cuartos de final como líder invicto del Grupo D, con ocho puntos producto de dos victorias y dos empates.

Saprissa, por su parte, había terminado segundo del Grupo C con nueve puntos, después de conseguir tres victorias y sufrir una derrota.

Con el pitazo final en el Fello Meza, Cartaginés aseguró su presencia entre los cuatro mejores de la Copa Centroamericana.

Los brumosos dejan en el camino a Saprissa después de una serie que terminó con nueve goles en 180 minutos, y ahora esperan por su rival en las semifinales.

Además, el boleto a la siguiente ronda mantiene al equipo costarricense en carrera por uno de los cupos a la Copa de Campeones de Concacaf.

La Vieja Metrópoli celebra una noche internacional que quedará marcada por la eliminación del Saprissa y el avance de Cartaginés entre los mejores del torneo.