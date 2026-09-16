Cartaginés busca hacer valer su casa y sellar el pase a semifinales ante Saprissa

Los brumosos reciben este miércoles al conjunto morado en el Fello Meza, con la serie igualada 2-2 y la ventaja de los goles como visitante.

El Club Sport Cartaginés tiene este miércoles una cita importante en la Copa Centroamericana. Los brumosos reciben a Saprissa en el estadio José Rafael “Fello” Meza, en el partido de vuelta de los cuartos de final, con el objetivo de conseguir por primera vez en su historia la clasificación a las semifinales del torneo.

En 3 puntos Los brumosos reciben este miércoles al conjunto morado en el Fello Meza, con la serie igualada 2-2 y la ventaja de los goles como visitante. El Club Sport Cartaginés tiene este miércoles una cita importante en la Copa Centroamericana. El encuentro está programado para las 6:30 p. m. en el Fello Meza.

La serie llega abierta después del empate 2-2 registrado en el Estadio Ricardo Saprissa. José González y Geancarlo Castro marcaron para los dirigidos por Amarini Villatoro, mientras que Orlando Sinclair y David Guzmán anotaron para el conjunto morado. El resultado dejó a Cartaginés con la ventaja de los goles como visitante.

El momento que atraviesan los brumosos también genera expectativa. El pasado domingo derrotaron 3-1 a Alajuelense en el Fello Meza, resultado que les permitió alcanzar los 18 puntos y colocarse en el primer lugar del Torneo Apertura. Ahora deberán trasladar ese buen momento al escenario internacional.

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Amarini Villatoro ha destacado la personalidad que ha mostrado su equipo y dejó claro que el enfoque está puesto en el duelo internacional. Además, el técnico explicó que utilizó a varios de sus habituales ante la Liga para mantener el ritmo competitivo de cara al compromiso ante Saprissa.

El encuentro está programado para las 6:30 p. m. en el Fello Meza. El ganador de la serie avanzará a las semifinales de la Copa Centroamericana.