Cantados: Llamada anónima revela ubicación de cargamento de cocaína en la zona sur

El cargamento fue localizado dentro de una vivienda en la comunidad de Mariposa, en Canoas

Un total de 312 kilos de cocaína fueron decomisados por las autoridades en la comunidad de Mariposa, distrito de Canoas, en la frontera sur del país, como resultado de un operativo conjunto entre la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fuerza Pública.

En 3 puntos El cargamento fue localizado dentro de una vivienda en la comunidad de Mariposa, en Canoas Un total de 312 kilos de cocaína fueron decomisados por las autoridades en la comunidad de Mariposa, distrito de Canoas, en la frontera sur del país. Por el momento, la Policía no ha brindado información sobre personas detenidas en relación con este decomiso.

El decomiso se realizó luego de que la Policía recibiera información confidencial sobre un vehículo que, presuntamente, era utilizado para el transporte de estupefacientes.

Tras las labores de investigación, los oficiales ubicaron el automotor dentro de una propiedad, la cual posteriormente fue allanada por agentes de la PCD con el apoyo de la Fuerza Pública.

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Durante la intervención, los policías localizaron los 312 kilogramos de cocaína ocultos dentro de una vivienda situada en el inmueble.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa para determinar la posible participación de otras personas y esclarecer las circunstancias relacionadas con el caso.

Por el momento, la Policía no ha brindado información sobre personas detenidas en relación con este decomiso.