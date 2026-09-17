Bryan Ruiz lanza su primera bomba como técnico de Alajuelense y habla de Pipo González

El histórico exjugador de Alajuelense asumirá de manera interina el banquillo rojinegro durante dos partidos, pero dejó claro que vivirá la oportunidad con máxima intensidad. Bryan Ruiz también confirmó que Giancarlo González está disponible para enfrentar al Marathón

Bryan Ruiz no quiere que nadie vea su interinato en Liga Deportiva Alajuelense como algo menor.

Aunque estará al frente del equipo únicamente durante dos partidos, el histórico futbolista rojinegro aseguró que asumirá la responsabilidad con la máxima exigencia.

Ruiz dirigirá a la Liga este jueves contra Marathón de Honduras, por la Copa Centroamericana, y posteriormente estará al frente del equipo ante Inter San Carlos, por el campeonato nacional.

En 3 puntos El histórico exjugador de Alajuelense asumirá de manera interina el banquillo rojinegro durante dos partidos, pero dejó claro que vivirá la oportunidad con máxima intensidad. Bryan Ruiz no quiere que nadie vea su interinato en Liga Deportiva Alajuelense como algo menor. Ahora deberá trasladar ese liderazgo del camerino al terreno de juego y demostrar que, aunque sea por unos días, la Liga puede volver a encontrar respuestas dentro de casa.

Y para él, la oportunidad representa muchísimo más.

Bryan Ruiz fue contundente al explicar cómo afrontará estos días al frente del equipo.

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“Estamos claros que son solo dos partidos los que estaremos aquí, este reto aunque sean solo dos partidos lo tomo como si fuera una Champions League para mí. Estamos claros que soy el líder y la guía para ellos. Amo esta institución de corazón y si puedo ayudar esta semana, perfecto”.

El exvolante asumió el papel de líder en un momento complicado para la institución y dejó claro que no llega para realizar una revolución en pocos días.

Su objetivo es aprovechar al máximo el tiempo disponible.

El primer obstáculo será un Marathón que llegará al Morera Soto con confianza.

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Ruiz destacó las condiciones del conjunto hondureño y recordó que viene de ganar su clásico.

“Va líder, acaba de ganar el clásico, sabiendo que tenemos este cambio de entrenador de emergencia... Vamos a intentar tomarlo de la mejor forma”.

La Liga deberá afrontar el compromiso con un cuerpo técnico interino y con la necesidad de sacar ventaja en una serie internacional que entra en su etapa decisiva.

Una de las principales interrogantes alrededor del partido es la posible presencia de Giancarlo González.

El defensor regresó oficialmente a Alajuelense y podría tener participación prácticamente de inmediato, especialmente ante las bajas que ha sufrido el equipo en la zaga.

Ruiz confirmó que el futbolista está disponible.

“La verdad es que ante la situación que hemos tenido con los centrales, Pipo nos cae muy bien, está disponible para mañana, terminaremos por ver si juega o no, mínimo estará en la suplencia”.

Así, el regreso de Pipo podría tener su primer capítulo apenas días después de ser anunciado.

Ruiz también explicó que no pretende modificar radicalmente la idea del equipo durante estos dos encuentros.

El interino apostará por realizar ajustes puntuales tanto en defensa como en ataque.

“Lo primero que le dije a los muchachos es que yo sé que tienen la capacidad para sacar estos partidos. No se venían dando los resultados, pero el trabajo está. Quiero que tengamos mucha actitud y que hagamos dos o tres cositas en defensiva y dos o tres cositas en ofensiva”.

Con esas instrucciones, Bryan Ruiz tendrá su primera prueba desde el banquillo.

Serán apenas dos partidos, pero para una figura que conoce profundamente la institución, la oportunidad tiene un significado mucho mayor.

Ahora deberá trasladar ese liderazgo del camerino al terreno de juego y demostrar que, aunque sea por unos días, la Liga puede volver a encontrar respuestas dentro de casa.