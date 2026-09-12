Bandera gigante vuelve a vestir la emblemática piedra de Aserrí para celebrar el Mes de la Patria

La histórica Piedra de Aserrí luce desde este viernes los colores azul, blanco y rojo gracias a la colocación de una bandera gigante de 50 metros, en una actividad cargada de orgullo patrio, participación comunal y reconocimiento a la labor humanitaria.

La emblemática Piedra de Aserrí vuelve a convertirse en símbolo de patriotismo. Desde este viernes, la conocida formación luce una bandera gigante de Costa Rica, elaborada con telas azul, blanco y rojo que caen por la ladera de la montaña, creando una imagen que resalta en medio del verde y que ya atrae la atención de vecinos y visitantes.

En 3 puntos La histórica Piedra de Aserrí luce desde este viernes los colores azul, blanco y rojo gracias a la colocación de una bandera gigante de 50 metros, en una actividad cargada de orgullo patrio. La emblemática Piedra de Aserrí vuelve a convertirse en símbolo de patriotismo. Con esta enorme bandera ondeando sobre la montaña, Aserrí se suma una vez más a las celebraciones patrias con una imagen imponente que mezcla naturaleza, tradición y amor por Costa Rica.

La iniciativa es organizada por La Potente y contó además con el respaldo de Coopesantos, como parte de las actividades que durante septiembre buscan fortalecer la identidad nacional y el orgullo patrio en las comunidades.

La bandera mide 50 metros de altura y este 2026 marca el tercer año consecutivo en que se realiza esta colocación en la histórica Piedra de Aserrí, una tradición que poco a poco se consolida como uno de los homenajes más vistosos del Mes de la Patria.

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En la actividad participaron grupos de socorristas, paramédicos, rescatistas, representantes de la prensa, asociaciones de desarrollo y otras fuerzas vivas de la zona, que se sumaron al esfuerzo para dar vida a este despliegue tricolor.

Más allá del impacto visual, la jornada también estuvo marcada por un momento especial de reconocimiento. Durante la actividad se rindió homenaje a Héctor Blanco, rescatista que participó en el operativo de búsqueda y rescate de la única sobreviviente del accidente aéreo ocurrido en el cerro Pico Blanco, en Alajuelita.

Blanco también fue destacado por su labor humanitaria en el reciente terremoto de Venezuela, gesto que fue aplaudido por los asistentes como un ejemplo de entrega, solidaridad y compromiso con la vida humana.

La única sobreviviente de aquel accidente aéreo es vecina de la zona de Aserrí, por lo que el reconocimiento tuvo además un significado muy especial para la comunidad.

Con esta enorme bandera ondeando sobre la montaña, Aserrí se suma una vez más a las celebraciones patrias con una imagen imponente que mezcla naturaleza, tradición y amor por Costa Rica.