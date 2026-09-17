Balacera y herido: Con solo 15 años enfrentó al grupo táctico con un AR-15 durante allanamientos en Limón

El menor resultó herido en un brazo durante un intercambio de disparos. Los operativos se concentran en Los Lirios y barrio Quinto, en medio de una disputa entre dos organizaciones criminales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este jueves ocho allanamientos en los sectores de Los Lirios y barrio Quinto, en Limón, como parte de una intervención contra grupos vinculados con la reciente ola de violencia en la provincia.

En 3 puntos El menor resultó herido en un brazo durante un intercambio de disparos. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este jueves ocho allanamientos en los sectores de Los Lirios y barrio Quinto, en Limón. Los ocho allanamientos continúan en desarrollo y el OIJ brindará posteriormente un balance completo sobre las detenciones y la evidencia decomisada.

El director del OIJ, Michael Soto, confirmó que hasta el momento cinco personas fueron detenidas y cuatro fusiles AR-15 quedaron decomisados. Sin embargo, no descarta que la cifra de capturas y evidencias aumente conforme avancen las diligencias.

Durante uno de los operativos se produjo un enfrentamiento entre varios sujetos y el Servicio Especial de Respuesta Táctica, trasladado desde San José.

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Según explicó Soto, un menor de 15 años presuntamente portaba un fusil AR-15 e intentó disparar contra los agentes. El adolescente resultó herido en uno de sus brazos.

La Cruz Roja se encargó de trasladarlo para recibir atención médica. De acuerdo con el reporte preliminar, permanece en buenas condiciones de salud.

“Un muchacho que debería estar estudiando estaba con un fusil AR-15, con la intención de arremeter contra el servicio táctico”, manifestó el director del OIJ.

Los allanamientos están relacionados con la escalada de homicidios y otros hechos violentos registrados durante los últimos días en Limón, atribuida por las autoridades a una pugna territorial entre dos organizaciones criminales.

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Soto identificó a estos grupos como “Los Convoys”, presuntamente liderado por Tony Peña Russell, y “La H”. La mayoría de las personas capturadas durante los operativos estarían relacionadas, según el OIJ, con esta última organización.

El jerarca explicó que la captura de varios cabecillas provocó un reacomodo dentro de las estructuras criminales, situación que habría desencadenado nuevos enfrentamientos por el control de territorios.

También manifestó su preocupación por la participación cada vez más frecuente de menores de edad en organizaciones delictivas y por el acceso que tienen a armas de alto poder.

Los ocho allanamientos continúan en desarrollo y el OIJ brindará posteriormente un balance completo sobre las detenciones y la evidencia decomisada.