Balacera en Limón cobra su tercera víctima: Un menor de edad perdió la vida en el hospital

Dos hombres murieron en el lugar y un menor de 17 años falleció minutos después de ingresar al hospital Tony Facio. Otro hombre de 32 años permanece como sobreviviente del ataque.

Una balacera registrada la noche del domingo en Barrio Quinto de Limón cobró una tercera víctima mortal, luego de que un menor de 17 años falleciera en el hospital Tony Facio, donde había sido trasladado tras resultar herido en el ataque.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho fue reportado a las 10:35 p. m., cuando varias personas se encontraban en vía pública, a las afueras de un negocio.

En 3 puntos Dos hombres murieron en el lugar y un menor de 17 años falleció minutos después de ingresar al hospital Tony Facio. Una balacera registrada la noche del domingo en Barrio Quinto de Limón cobró una tercera víctima mortal, luego de que un menor de 17 años falleciera en el hospital Tony Facio, donde había sido trasladado tras resultar herido en el ataque. El caso permanece bajo investigación del OIJ, que trabaja para identificar y ubicar a los responsables del ataque.

Según las primeras investigaciones, entre cinco y siete sujetos que viajaban en un automóvil habrían interceptado al grupo y, por razones que todavía no están claras, comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones.

Los sospechosos huyeron del sitio después de la balacera.

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En el lugar fallecieron dos hombres, de apellidos Morales, de 18 años, y Sibaja, de 20 años.

Además, otros dos hombres resultaron heridos. Se trata de un hombre de apellido Madrigal, de 32 años, y un menor de 17 años, quienes fueron trasladados en un vehículo particular hasta el hospital Tony Facio.

Minutos después de su ingreso al centro médico, el menor fue declarado fallecido por el personal de salud.

Los agentes judiciales que atendieron la escena recolectaron aproximadamente 40 indicios balísticos, como parte de las diligencias para determinar cómo ocurrió el ataque y quiénes serían los responsables.

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Durante la inspección, los investigadores localizaron, a unos 500 metros del sitio de la balacera, el vehículo en el que aparentemente viajaban los sospechosos.

En las cercanías también fueron encontrados un arma AR-15 y tres chalecos, los cuales habrían sido abandonados.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se les practicará la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación del OIJ, que trabaja para identificar y ubicar a los responsables del ataque.