Así fue el asesinato en plena celebración patria: gatillero se mezcló entre la multitud y mató a joven

La víctima disfrutaba de los desfiles en Pocora cuando un sujeto se le acercó y le disparó a corta distancia en la cabeza y el tórax.

Lo que debía ser una tarde de celebración por las fiestas patrias terminó convertido en una escena de horror en Pocora de Guácimo, Limón.

Un joven de apellido Bravo, de 18 años, fue asesinado a balazos mientras se encontraba entre la multitud que disfrutaba de los desfiles realizados la tarde de este domingo.

En 3 puntos La víctima disfrutaba de los desfiles en Pocora cuando un sujeto se le acercó y le disparó a corta distancia en la cabeza y el tórax. Lo que debía ser una tarde de celebración por las fiestas patrias terminó convertido en una escena de horror en Pocora de Guácimo, Limón. El caso permanece bajo investigación para esclarecer el móvil del homicidio e identificar y localizar al responsable.

El reporte del homicidio ingresó aproximadamente a las 5:45 p. m., en las cercanías de la vía pública por donde se desarrollaban las actividades cívicas.

Según la información preliminar recopilada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un sujeto se aproximó al joven, sacó un arma de fuego y le disparó a corta distancia.

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Tras cometer el ataque, el responsable se dio a la fuga y logró escapar entre las personas que permanecían en el lugar.

Bravo recibió dos impactos de bala: uno en la cabeza y otro en el tórax.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, el joven ya no presentaba signos vitales y fue declarado fallecido en el lugar.

La violencia del ataque provocó alarma entre quienes participaban de la celebración patria, que minutos antes transcurría en medio de desfiles y actividades familiares.

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Agentes judiciales de Pococí y Guácimo asumieron la investigación y realizaron la inspección de la escena del crimen.

Durante las diligencias localizaron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros, que serán enviados a los laboratorios de Ciencias Forenses para su respectivo análisis balístico.

El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer el móvil del homicidio e identificar y localizar al responsable.