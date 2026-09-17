 Saltar al contenido

Cartago, Costa Rica

Viernes 2 de octubre de 2026

Noticias de Costa Rica y el mundo desde 2015
EN

Sucesos

Arrestan empleado municipal: Policía lo vinculó con un grave delito desde su casa

El hombre, de apellido Salas y 57 años, fue detenido durante un allanamiento realizado en Miramar tras varios meses de investigación.

· 1 min de lectura
Arrestan empleado municipal: Policía lo vinculó con un grave delito desde su casa
Arrestan empleado municipal: Policía lo vinculó con un grave delito desde su casa. Fotografía: AM Prensa.

El hombre, de apellido Salas y 57 años, fue detenido durante un allanamiento realizado en Miramar tras varios meses de investigación.

Un empleado de la Municipalidad de Montes de Oro, Puntarenas, fue detenido por oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), quienes lo señalan como sospechoso de dedicarse a la venta de drogas.

El operativo se desarrolló durante la madrugada de este miércoles, cuando agentes antidrogas allanaron una vivienda ubicada en la comunidad de Miramar, en el cantón de Montes de Oro.

De acuerdo con la información suministrada, el detenido es un hombre de apellido Salas, de 57 años, quien trabajaba para la Municipalidad de Montes de Oro. Los agentes mantenían una investigación en su contra desde hacía varios meses, debido a la sospecha de que utilizaba la vivienda para desarrollar actividades relacionadas con la venta de drogas.

Durante las diligencias realizadas en el inmueble, los oficiales de la PCD decomisaron varias dosis de crack y marihuana, además de dinero en efectivo.

Los agentes también encontraron utensilios que, aparentemente, eran utilizados para la preparación y dosificación de drogas.

El allanamiento contó con la colaboración de oficiales de la Fuerza Pública, quienes participaron en el operativo realizado durante las primeras horas de este miércoles.

Tras ser detenido, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía de Puntarenas, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar una causa relacionada con la presunta venta de drogas.

Sucesos Última hora

Siga leyendo

Más de Sucesos