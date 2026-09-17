Arrestan empleado municipal: Policía lo vinculó con un grave delito desde su casa

El hombre, de apellido Salas y 57 años, fue detenido durante un allanamiento realizado en Miramar tras varios meses de investigación.

Un empleado de la Municipalidad de Montes de Oro, Puntarenas, fue detenido por oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), quienes lo señalan como sospechoso de dedicarse a la venta de drogas.

En 3 puntos El hombre, de apellido Salas y 57 años, fue detenido durante un allanamiento realizado en Miramar tras varios meses de investigación. Un empleado de la Municipalidad de Montes de Oro, Puntarenas, fue detenido por oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), quienes lo señalan como sospechoso de dedicarse a la venta de drogas. Tras ser detenido, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía de Puntarenas, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar una causa relacionada con la presunta venta de drogas.

El operativo se desarrolló durante la madrugada de este miércoles, cuando agentes antidrogas allanaron una vivienda ubicada en la comunidad de Miramar, en el cantón de Montes de Oro.

De acuerdo con la información suministrada, el detenido es un hombre de apellido Salas, de 57 años, quien trabajaba para la Municipalidad de Montes de Oro. Los agentes mantenían una investigación en su contra desde hacía varios meses, debido a la sospecha de que utilizaba la vivienda para desarrollar actividades relacionadas con la venta de drogas.

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Durante las diligencias realizadas en el inmueble, los oficiales de la PCD decomisaron varias dosis de crack y marihuana, además de dinero en efectivo.

Los agentes también encontraron utensilios que, aparentemente, eran utilizados para la preparación y dosificación de drogas.

El allanamiento contó con la colaboración de oficiales de la Fuerza Pública, quienes participaron en el operativo realizado durante las primeras horas de este miércoles.

Tras ser detenido, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía de Puntarenas, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar una causa relacionada con la presunta venta de drogas.